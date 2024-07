Relaksacja to sposób autoterapii, która polega na zredukowaniu poziomu stresu. Istnieje wiele rodzajów technik relaksacyjnych, jednak do części z nich, jak np. treningu autogennego czy pełnej wizualizacji potrzeba czasu. Przedstawiamy ci kilka sprawdzonych sposobów na wyciszenie się, które możesz wykorzystać nie tylko w domu, ale także w biurze, gdy masz do dyspozycji tylko przerwę na lunch. Relaksacja to nie tylko skomplikowane techniki – czasem wystarczy tylko głęboko odetchnąć.

Przez żołądek do relaksacji

1. Filiżanka zielonej herbaty – jest źródłem l-teaniny, która uspokoi i ukoi skołatane nerwy.

2. Kostka, maksymalnie dwie, czekolady – ciemna czekolada reguluje poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a także stabilizuje metabolizm.

3. Łyżeczka miodu – miód jest naturalnym antybiotykiem, ale poza tym uspokaja, zwalcza stany depresyjne i nerwice.

4. Owoc mango – pięć minut przerwy w pracy wykorzystaj na to, by obrać mango ze skórki wgryźć się w soczysty owoc, który zawiera linalol, obniżający poziom stresu.

5. Guma do życia – owocowa, miętowa, balonowa, to nieistotne. Kilka minut żucia gumy zmniejsza poziom lęku i obniża poziom kortyzolu.

6. Chrupiące czipsy – podjadanie nie jest zdrowe, ale jeśli będziesz podgryzać nie słone tłuste czipsy, a na przykład czipsy jabłkowe lub bananowe, nic wielkiego się nie stanie. A ekspresowa relaksacja murowana.

Relaksacja przez osiągnięcie wewnętrznego spokoju

7. Medytacja – nie musisz używać specjalnych gongów, maty do medytacji czy świec. Wystarczy znaleźć wygodne ciche miejsce, skupić się na swoim oddechu i poczuć, jak niepokój zaczyna znikać. Codzienna nawet krótka medytacja zmniejsza poziom stresu i objawy depresji.

8. Przyłóż głowę do poduszki – czasami są dni, kiedy najlepiej byłoby wszystko przespać. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli jesteś w pracy. Jeśli masz choćby małą poduszeczkę, przyłóż ją do głowy na kilka minut i wyobraź sobie, że to gąbka wysysająca wszystkie twoje obawy. Zdziwisz się jak skuteczna może być wizualizacja.

9. Nie zapomnij oddychać – czy istnieje prostszy sposób na relaks? Oddychaj. Powoli i głęboko. Możesz wyobrażać sobie, że wdychasz spokój, a wydychasz troski.

10. Kreatywna wizualizacja – wyobraź sobie: dzwonek do drzwi. To osoba, która była obiektem twoich westchnień w liceum. Pyta czy wyjdziecie razem na drinka – jasne, już lecę! Brzmi banalnie? Ale na pewno to wyobrażenie wywołało choć na moment uśmiech na twojej twarzy. Takie małe marzenia nazywamy twórczą wizualizacją – sprawiają, że angażujemy swoje myśli w coś, co sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Działa jak zastrzyk pozytywnej energii i dobrego nastroju, kiedy dopada nas chandra.

11. Zamknij oczy – po prostu wyłącz się na chwilę. Zrób sobie małą przerwę od wszystkiego i wszystkich. To łatwy sposób, by odzyskać spokój.

Banalnie proste sposoby na relaksację

12. Pognieć piłeczkę antystresową – przydaje się szczególnie w dni, kiedy masz ochotę udusić koleżankę z pokoju lub wyrzucić komputer przez okno. Wyładuj swój stres – szybko i bez używania przemocy rozładujesz napięcie.

13. Zimna woda na nadgarstki – gdy stres zaczyna opanowywać ciało, idź do łazienki i włóż nadgarstki pod strumień zimnej wody, właśnie tam, gdzie nakłada się perfumy. Odrobinę nałóż też za uszy. Tam znajdują się główne arterie – schłodzenie tych obszarów pomoże ci uspokoić całe ciało.

14. Umyj naczynia – wykonywanie rutynowych czynności, które robisz codziennie w sposób automatyczny, jak mycie naczyń, ale także czesanie włosów czy malowanie paznokci sprawia, że organizm przechodzi na autopilota i się relaksuje.

