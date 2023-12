Przed nami najpiękniejszy czas w roku. Jak sprawić, by tegoroczne święta były niezapomniane? Przede wszystkim pozwolić sobie na odpoczynek, celebrować każdą chwilę z bliskimi i przygotować wyjątkowe prezenty dla nich, a także dla samych siebie. Wciąż nie macie pomysłu na wyjątkowy upominek? Mamy dla was szczególną propozycję.

Celebruj święta z bliskimi i biżuterią, która gwarantuje pełnię blasku

Najpiękniejsze prezenty na święta znajdziesz w ofercie marki Verona Jewellery. Są tam zarówno złote, jak i srebrne modele. To eleganckie, klasyczne propozycje z modowym twistem, które dodadzą blasku każdej kobiecie. Są na tyle uniwersalne, że idealnie sprawdzą się zarówno do codziennych, sportowych, jak i bardziej formalnych stylizacji. Wszystko zależy od twojej wyobraźni!

Nie wiesz, na jaki model się zdecydować? Zainspiruj się stylem Klaudii El Dursi! Modelka i prowadząca program „Hotel Paradise” została właśnie nową ambasadorką marki. Wybrała aż 50 ulubionych modeli kolczyków, pierścionków, naszyjników i bransoletek na różne okazje. Łączy je jedno – są eleganckie, ultra kobiece i pełne seksapilu. Dodają klasy, blasku i glamu. Przyciągają spojrzenia.

Wśród modeli, na które zdecydowała się gwiazda znajdziesz m.in. klasyczne plecione łańcuszki ozdobione złotymi kulkami i większe ogniwa. Równie często zakłada bogato zdobione cyrkoniami pierścionki, a także proste w formie bransoletki. Blask cyrkoni i efekt glamour gwarantują również efektowne, pozłacane kolczyki z perłami. To propozycje, które przypadną do gustu zarówno maksymalistkom, jak i miłośniczkom minimalizmu.

Biżuteria w stylu gwiazdy to także naszyjniki bogato zdobione cyrkoniami. Możesz kupić je osobno albo dobrać do nich pasujące kolczyki i/lub ozdobną bransoletkę.

Podobnie jak Klaudia El Dursi na pewno pokochasz też kolczyki koła (które od kilku sezonów nie wychodzą z mody). My najchętniej widziałybyśmy je w towarzystwie złotej bransoletki w tym samym stylu.

Mocnym trendem podczas holiday season (i nie tylko) jest biżuteria z motywem gwiazdek. Złote kolczyki na sztyfcie, naszyjnik i bransoletka to zestaw, który chętnie założymy nawet za kilka lat. Bo prawdziwy styl nigdy nie przemija.

Wszystkie te modele (i znaczenie więcej propozycji, zachęcamy cię do odkrywania kolejnych z nich!) idealnie sprawdzą się jako prezent pod choinkę. Tym bardziej, że Verona Jewellery ma piękne opakowania gotowe do wręczenia bliskim. A może sama sprezentujesz sobie ten modny dodatek? Okazji do tego, by ją założyć i lśnić w tym miesiącu na pewno nie zabraknie.

Kolejna dobra wiadomość? Verona Jewellery to biżuteria, na którą każda z nas może sobie pozwolić. Poczujesz się w niej jak prawdziwa gwiazda, nie wydając przy tym majątku. Teraz dodatkowo możesz skorzystać z wyjątkowego rabatu -25 % na drugą i kolejną (nie droższą) sztukę. Więcej informacji znajdziesz w salonach Verona i na stronie polskiej marki verona.pl.

Cyrkonie, złoto i srebro, w wersji chłodnej oraz ciepłej, pozłacanej – a ty, jaką świąteczną niespodziankę sprawisz sobie i bliskim?