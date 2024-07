Bokwa to ćwiczenia grupowe, które stanowią połączenie treningu cardio z tańcem. Tym, co różni bokwę od innych tego typu ćwiczeń, np. od zumby, jest choreografia: uczestnicy zajęć rysują swoimi krokami litery i cyfry w rytm muzyki. Układ jest na tyle prosty, że poradzą sobie z nim nawet osoby o dwóch lewych nogach.

Skąd wzięła się bokwa?

Twórcą bokwy jest Paul Mavi, trener fitness i muzyk o południowoafrykańskich korzeniach. Paul pracował nad bokwą podczas zajęć fitness, które przez 8 lat prowadził w Los Angeles. W 2012 roku trener wprowadził bokwę jako nową metodę treningu w Wielkiej Brytanii, a potem w Stanach Zjednoczonych.

Słowo „bokwa” jest zbitką słowną utworzoną ze słów „boxing” (boksowanie) i „kwaito” (południowoafrykańskie określenie tamtejszego tańca bojowego). Choć Paul Mavi usunął z układów większość elementów boksu i kwaito, nazwa została.

Na czym polega bokwa?

Bokwa opiera się na połączeniu ćwiczeń fitness (cardio) z prostymi krokami charakterystycznymi dla tańca hip-hopowego i południowoafrykańskiego tańca bojowego. Tańczący rysują swoimi ruchami litery, cyfry i proste figury geometryczne. Do najprostszych figur należą: litera L, J, C i 0. Trudniejsze są: B i kwadrat. Jedną z figur typowych dla kwaito jest phezulu, krok, który w najprostszej postaci polega na naprzemiennym unoszeniu zgiętych w kolanie nóg.

Bokwa nie wymaga liczenia kroków, wystarczy, że uczestnicy wczują się w rytm muzyki i będą za nim podążać. Muzyka, która towarzyszy treningom, to najnowsze, energetyczne i wpadające w ucho przeboje, które na co dzień można usłyszeć w radiu.

Twórcy tej metody treningu obiecują, że godzina bokwy pozwala spalić nawet 1200 kcal.

Gdzie można trenować bokwę i jak wygląda trening?

Bokwę można ćwiczyć w klubach fitness pod okiem certyfikowanych trenerów. Zajęcia trwają zazwyczaj ok. godziny. Rozpoczyna je rozgrzewka, a kończy rozciąganie. Ćwiczący najpierw poznają proste schematy ruchowe, które następnie są przez instruktora rozwijane. Każdy uczestnik może dostosować intensywność ćwiczeń do swoich możliwości, np. do podstawowego ruchu dodać skoki, dodatkowe ruchy lub potrząsanie ciałem. Dzięki temu bokwę mogą trenować osoby w każdym wieku i w różnej kondycji.