Refluks u niemowląt nie jest poważną chorobą, nie sprawia dziecku bólu i mija z wiekiem. Refluks u niemowląt inaczej nazywany jest ulewaniem.

Czym jest refluks u niemowląt?

Refluks jelitowo-żołądkowy w przypadku niemowląt często nazywany jest ulewaniem. Dochodzi do niego w sytuacji, kiedy zawartość żołądka przemieszcza się do przełyku i jest w niewielkich ilościach wypluwana przez niemowlę. Występuje zwykle kilkanaście minut po posiłku, nie jest to dla dziecka w żaden sposób bolesne. Zwykle ustępuje samoistnie po 1 roku życia.

Przyczyny refluksu u niemowląt

Niedostatecznie wykształcony mięsień zwieracza przełyku, który zapobiega cofaniu się pokarmu. U niemowląt jest on jeszcze zbyt słaby, żeby prawidłowo spełniać swoją funkcję.

Przejedzenie się dziecka – zbyt duża ilość pokarmu zostaje usunięta z żołądka.

„Połykanie” powietrza przez niemowlę w czasie karmienia. Powietrze nagromadzone w żołądku wypychane jest wraz z częścią pokarmu.

Zła pozycja matki podczas karmienia piersią może powodować wypływanie pokarmu pod zwiększonym ciśnieniem przez co dziecko nie nadąża z jego przełykaniem. Dotyczy to również zbyt dużej przepustowości w smoczku w butelce do karmienia.

Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, który jest jeszcze niedostatecznie rozwinięty i uformowany.

Nietolerancja pokarmowa i zaburzenia metaboliczne mogą być przyczyną refluksu u niemowląt.

Kiedy refluks u niemowląt nie przemija po pierwszym roku życia lub ulewaniu towarzyszą takie objawy, jak osłabienie i spadek wagi, wymioty z zawartością żółci i krwi, biegunki i zaparcia należy skonsultować się z lekarzem specjalistą, który zaproponuje odpowiednie leczenie.