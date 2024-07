W zależności od tego, czy kaszel jest suchy, czy mokry, są różne sposoby na uporczywy kaszel u dziecka. Przeważnie jest on wynikiem infekcji wirusowej, na początku choroby – suchy, a z czasem mokry. Suchy kaszel trzeba hamować i próbować zmienić go w mokry, a mokry – należy wspomagać, by usunąć wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych i przyspieszyć proces leczenia.

Suchy uporczywy kaszel u dziecka – nawilżenie śluzówki, inhalacje

Nieproduktywny uporczywy kaszel u dziecka może doprowadzić do bolesnego podrażnienia gardła. Jest on pierwszą oznaką choroby wirusowej dróg oddechowych albo skutkiem nieodpowiednich warunków panujących w pomieszczeniu, w którym przebywa dziecko. Suchy uporczywy kaszel u dziecka powstaje na skutek wysuszenia śluzówki bądź jej podrażnienia przez np. ostre zapachy czy dym papierosowy. Aby nawilżyć błonę śluzową i złagodzić suchy kaszel u dziecka, należy zwiększyć wilgotność w pokoju malca. Dobrze jest przewietrzyć pokój, a na kaloryferze rozwiesić mokre ręczniki albo postawić na nim pojemnik z wodą, która pod wpływem ciepła zacznie parować. Można też przygotować dla dziecka inhalację. Jeśli malec jest na tyle duży, że sam będzie w stanie pochylić się nad naczyniem z gorącą wodą i olejkiem eterycznym, to nie ma kłopotu. Ale gdy dziecko jest zbyt małe, można inhalację przeprowadzić w inny sposób – stawiając naczynie z gorącą wodą z dodatkiem olejku zapachowego w pobliżu łóżeczka, w którym leży malec. Warto pamiętać, by unikać olejków mentolowych, najlepsze będą olejek tymiankowy czy eukaliptusowy.

Mokry uporczywy kaszel u dziecka – ułatwienie odkrztuszania

Także w mokrym kaszlu u dziecka pomoże nawilżenie śluzówki, ułatwi odkrztuszanie. Ten rodzaj kaszlu jest objawem zaawansowanej infekcji wirusowej, zazwyczaj rozpoczynającej się suchym kaszlem. Sposobem na mokry uporczywy kaszel u dziecka jest pomoc w usuwaniu z dróg oddechowych wydzieliny. Można stosować syrop lub pastylki wykrztuśne, ale nie wolno podawać ich na noc, bo to uniemożliwi malcowi sen. Domowym sposobem na kaszel u dziecka jest syrop z cebuli bądź z buraków. W odkrztuszaniu zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny pomocne jest też oklepywanie pleców. Uporczywy kaszel u dziecka można złagodzić również dzięki utrzymywaniu w pokoju odpowiedniej, niezbyt wysokiej temperatury, najlepiej do 20°C.