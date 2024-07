Kaszel najlepiej jest zwalczać domowymi, własnoręcznie wykonanymi lekarstwami. Imbir jest jednym z tych składników, które bardzo dobrze sprawdzają się przy zwalczaniu kaszlu. Imbir działa odkrztuśnie, a dodatkowo pomaga uzupełnić niedobory witamin.

Reklama

Imbir jest rozgrzewający i odkażający, łagodzi kaszel i inne dolegliwości towarzyszące przeziębieniu. Ma w sobie także dużo witaminy C wzmacniającej odporność.

Warto pamiętać, że imbir należy stosować jako lek zwalczający głównie kaszel suchy. Jest to bardzo ważne, ponieważ imbir nawilża śluzówkę i ułatwia tym samym pozbycie się wydzieliny z gardła.

Zobacz także

Przepisy z imbirem dobre na kaszel

Syrop z imbiru na kaszel: słoik miodu (najlepiej spadziowego, lipowego lub gryczanego ze względu na duże ilości bakteriobójczej inhibiny), 2 cytryny, 3-4 cm świeżego imbiru oraz pusty słoik na syrop. Cytrynę należy pokroić w plasterki, a imbir zetrzeć na tarce. Składniki syropu idą warstwowo: kilka łyżek miodu, następnie kilka plastrów cytryny i odrobina startego imbiru. Taką kolejność nakładania warstw stosować do wyczerpania składników. Po przygotowaniu lekarstwa, należy je odstawić na dobę – składniki muszą się „przegryźć”. Po tym czasie syrop jest gotowy. Można go stosować jako dodatek do herbaty – wystarczy wlać łyżkę lub łyżeczkę roztworu do napoju.

Wywar z imbiru: około 50 g imbiru zetrzeć na tarce, po czym wycisnąć sok. Do soku z imbiru dodać dużą łyżkę miodu i cukru trzcinowego, a następnie połączyć to z dwiema szklankami wody. Zaleca się picie trzech filiżanek dziennie.