Jerry Springer był jedną z najbardziej kontrowersyjnych a jednocześnie wpływowych postaci w historii telewizji. Gospodarz słynnego "The Jerry Springer Show" zmarł w wieku 79 lat. Jak podano w oświadczeniu, zmarł 27. kwietnia. Jakie były przyczyny śmierci?

Nie żyje Jerry Springer. Smutna wiadomość pojawiła się w mediach w godzinach popołudniowych. Słynny na całym świecie showman i dziennikarz miał 79 lat. Jak informuje TMZ, Jerry Springer zmarł po "krótkiej chorobie", która według źródeł miała być chorobą nowotworową.

Dodała także, że obecnie trwa załatwianie spraw pogrzebowych i wydarzeń upamiętniających Jerry'ego Springera.

Aby upamiętnić Jerry'ego, rodzina prosi, aby zamiast kwiatów rozważyć podążanie za jego duchem i przekazanie darowizny lub zobowiązanie się do aktu dobroci wobec kogoś w potrzebie (...). Jak zawsze powtarzał: „Dbaj o siebie i o siebie nawzajem”

Zobacz także: Nie żyje sobowtórka Kim Kardashian. Christiana Ashten Gourkani zmarła po kolejnej operacji plastycznej w wieku 34 lat

Z kolei w rozmowie z BBC, przyjaciółka Jerry'ego Springera wspominała, jakim był człowiekiem:

Zdolność Jerry'ego do nawiązywania kontaktu z ludźmi leżała u podstaw jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, niezależnie od tego, czy była to polityka, transmisje telewizyjne, czy po prostu żarty z ludźmi na ulicy, którzy chcieli zrobić zdjęcie lub zamienić słowo– powiedziała przyjaciółka rodziny i rzeczniczka Jerry'ego Springera Jene Galvin w rozmowie z BBC.