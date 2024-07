Czosnek, cebula, buraki i imbir pomogą zwalczyć kaszel u dziecka domowymi sposobami. Syropy domowej roboty mogą być skuteczniejsze i zdrowsze niż te z apteki.

Kaszel towarzyszący zwykłemu przeziębieniu można próbować załagodzić domowymi sposobami.

Nawilżanie powietrza

Zbyt suche powietrze podrażnia śluzówkę, zwiększa uczucie suchości i drapania w gardle. Do nawilżania powietrza można stosować specjalne nawilżacze. Dobrze sprawdzi się rozwieszenie mokrego ręcznika na ciepłym kaloryferze, ustawienie w pokoju (w miejscu niedostępnym dla dziecka) garnka z gorącą, parującą wodą. Można też zraszać pomieszczenie wodą ze spryskiwacza. Należy pamiętać też o częstym wietrzeniu mieszkania.

Podawanie płynów

Dzieci w czasie przeziębienia powinny przyjmować zwiększoną dawkę płynów w postaci ciepłej herbaty z sokiem malinowym z miodem i cytryną. Można podać dziecku łagodzący drapanie w gardle napar z lipy, wodę z miodem, imbirem lub mleko z czosnkiem.

Inhalacje

Dobre rezultaty przynosi inhalacja samą wodą, bądź też wodą z dodatkiem olejków eterycznych – eukaliptusowego, tymiankowego. Można przygotować napar z szałwii, rumianku lub lipy.

Pozycja półsiedząca i poklepywanie

W pozycji półsiedzącej zmniejsza się ilość wydzieliny spływającej z nosa do gardła, zmniejszony jest też nacisk na tylną stronę gardła, co znacznie ułatwia odkrztuszanie. Delikatne oklepywanie pleców (w kierunku od żeber do ramion) wspomaga odrywanie się wydzieliny.

Syropy domowej roboty

Zanim sięgniemy po syropy dostępne w aptece warto spróbować syropów domowej roboty:

Syrop z cebuli : cebulę obrać i pokroić, włożyć do słoika i zasypać cukrem. Po 24 godzinach syrop jest gotowy. Ma działanie wykrztuśne, zawiera witaminy A i C, zwalcza bakterie i podnosi odporność.

: cebulę obrać i pokroić, włożyć do słoika i zasypać cukrem. Po 24 godzinach syrop jest gotowy. Ma działanie wykrztuśne, zawiera witaminy A i C, zwalcza bakterie i podnosi odporność. Syrop z buraka: startego na tarce buraka wymieszać w słoiku z trzema łyżkami miodu. Zakręcony słoik należy ogrzewać przez kilka godzin w garnku z gorącą wodą. Powstały w ten sposób sok pić po łyżeczce dzienne. Zwiększa odporność i łagodzi kaszel.

Napój imbirowy : obrany i starty centymetrowy korzeń imbiru zalać wrzątkiem i odstawić na 10 minut. Przecedzić, posłodzić miodem i wypić. Napój ułatwia odkrztuszanie i nawilża śluzówkę, łagodzi kaszel i ból gardła.

: obrany i starty centymetrowy korzeń imbiru zalać wrzątkiem i odstawić na 10 minut. Przecedzić, posłodzić miodem i wypić. Napój ułatwia odkrztuszanie i nawilża śluzówkę, łagodzi kaszel i ból gardła. Mleko z czosnkiem: do szklanki ciepłego mleka dodaj starte kilka ząbków czosnku i łyżkę miodu. Czosnek ma działanie antybakteryjne, uważany jest za naturalny antybiotyk, łagodzi kaszel i infekcje.

Jeśli objawy nasilają się i domowe metody nie skutkują należy skonsultować się z lekarzem.