Józef Górny, czyli "Dziadek Józek" z TikToka, nie żyje. Wiadomość ta zasmuciła fanów, którzy śledzili jego poczynania w sieci i bardzo mu kibicowali. Jaka była przyczyna śmierci znanego tiktokera?

Józef Górny dał się poznać internetowej publiczności dzięki kontu na TikToku, jakie prowadził razem z córką, Moniką Jaskólską. Duet nagrywał filmiki dokumentujące ich codzienność, które cieszyły się ogromną popularnością w internecie. "Dziadek Józek" nie tracił pogody ducha nawet w obliczu choroby - zdiagnozowano u niego nowotwór, a ostatnie tygodnie życia spędził w hospicjum. Nie rezygnował z nagrywania dla fanów, którzy wspierali go w walce. O tym, że pan Józef ostatecznie przegrał z silnym przeciwnikiem poinformowała jego córka na tiktokowym nagraniu:

Bardzo długo zastanawiałam się, jak wam to powiedzieć, ale stwierdziłam, że skoro tak z tatą przez ostatnie lata komunikowaliśmy się z wami, to tak samo skończymy tę jego piękną drogę. Tata odszedł dziś o pierwszej dziesięć. Jest już tam, już go nie boli - mówiła, płacząc