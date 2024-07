Pierwsza pomoc ma na celu uratowanie życia osobie, u której nastąpiły zatrzymanie krążenia i utrata przytomności. Różnica między resuscytacją i reanimacją polega na uzyskanym efekcie, choć działania są takie same. Akcja ratunkowa składa się ze stałych elementów, m.in. masażu serca i oddechów ratunkowych.

Resuscytacja to przywrócenie krążenia osobie poszkodowanej

Gdy zanika krążenie, osoba poszkodowana przestaje oddychać i w ciągu kilku minut zachodzą nieodwracalne zmiany w mózgu. Dlatego tak ważne jest szybkie podjęcie akcji ratującej życie – przywracającej krążenie resuscytacji. Pierwszym krokiem jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Jeśli trzeba udzielić pierwszej pomocy osobie, która krwawi, najlepiej jest założyć rękawiczki lateksowe, choć oczywiście ich brak nie powinien być powodem do nieudzielenia pomocy. Należy wezwać pogotowie lub zlecić to konkretnej osobie spośród gapiów, a następnie przystąpić do działania. Pierwszym krokiem jest stwierdzenie, czy osoba poszkodowana jest przytomna. Jeśli nie oddycha i nie ma krążenia, konieczne jest ułożenie jej na plecach i udrożnienie dróg oddechowych. Robi się to poprzez usunięcie z jamy ustnej ewentualnych przedmiotów, odchylenie głowy i uniesienie żuchwy – jedną ręką przytrzymując czoło poszkodowanego, a drugą brodę. Jeśli poszkodowany nadal nie oddycha, należy przystąpić do resuscytacji. Masaż serca i oddechy ratunkowe należy wykonywać naprzemiennie w sekwencjach 30 uciśnięć na 2 oddechy aż do przyjazdu wezwanych służb lub do przywrócenia krążenia.

Reanimacja to przywrócenie krążenia oraz przytomności osobie poszkodowanej

Reanimacja to przywrócenie oprócz krążenia także świadomości osobie poszkodowanej. Akcja przebiega dokładnie tak, jak resuscytacja, a oddech przywraca się, korzystając również z sekwencji ucisków i oddechów. Niekiedy świadomość wraca samoistnie tuż po przywróceniu krążenia. Jednak bywa, że ośrodkowy układ nerwowy po przywróceniu krążenia wymaga wsparcia, żeby poszkodowany odzyskał przytomność. W tym celu podejmuje się starania, by utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze poszkodowanego, wykonuje się sztuczną wentylację, wywołuje się terapeutyczną hipotermię i uspokaja się poszkodowanego (np. farmakologicznie). Te czynności mogą wykonać ratownicy medyczni przybyli na miejsce, ponieważ mają do tego umiejętności i niezbędny sprzęt.