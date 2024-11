Agnieszka Kaczorowska wyjechała na weekend z Warszawy i zabrała ze sobą córeczki. W tym samym czasie Maciej Pela postanowił w końcu wyjawić cała prawdę i dodał na swój Instagram długi wpis. Fani natychmiast udali się na profil Kaczorowskiej, aby zobaczyć czy ta nie odniosła się do słów męża. To co tam zastali wprawiło w otępienie! Sprawdźcie sami!

Na pozór udane małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli przechodzi obecnie kryzys. W mediach mówi się nawet, że para definitywnie się rozstała, o czym świadczą usunięte zdjęcia żony z Instagrama Macieja Peli czy fakt, ze mężczyzna wyprowadził się z domu. Maciej Pela ma dzielić się opieką nad córkami z Agnieszką Kaczorowską i zapewne tancerze starają się, aby Gabrysia i Emilka nie odczuły braku bliskości z żadnym rodzicem. Niestety, Maciejowi Peli niektórzy zarzucali, że to on doprowadził do rozstania z Kaczorowską, a nawet pokusili się o słowa, że znudziło mu się ojcostwo. Dotychczas Maciej nie komentował swojego życia prywatnego, jednak teraz nie wytrzymał i wystosował długi wpis na swój Instagram, w którym wyjawił całą prawdę!

Przez ostatnie 2 miesiące przeczytałem tyle kłamst na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi czy leki i terapia, nie wiem jakbym to dźwignął. I choć wiem, że to co pisano o mnie jest bzdurą, to ciężko było przełknąć niektóre komentarze. Gdy przeczytałem, że 'znudziła mi się zabawa w tatusia' zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100%. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany. Teraz też chciałbym być obecny każdego dnia w życiu dziewczynek. Nawet na chwilę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą mnie potrzebować. I jeśli jacyś ludzie w mediach/socialach/gazetach zrzucają na mnie winę za to, że odebrano mi możliwość bycia przy swoich dzieciach każdego dnia, to mówię STOP. Wbrew temu co twierdzą niektórzy: nie porzuciłem rodziny, nie skoczyłem w bok, nie znudziło mi się tatusiowanie, nie stwierdziłem, że pora na coś nowego, nie zmęczyłem się rodzicielstwem.I nie będę obojętny wobec kłamstw na mój temat..

- napisał Maciej.