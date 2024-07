Istnieją rasy psów, które są szczególnie przyjazne i cierpliwe wobec dzieci. Zanim zdecydujesz się na zakup psa, wypisz plusy i minusy. Pamiętaj też o tym, że pies to nie maskotka, a żywe stworzenie, które wymaga odpowiedniej pielęgnacji i miłości ze strony właścicieli.

Rasy psów dla dzieci. Jaki pies będzie odpowiedni dla dziecka?

W Polsce występuje kilka ras, które są bezpieczne i cierpliwe wobec dziecka. Przed zakupem psa dla dziecka licz się z tym, że dojdą dodatkowe obowiązki. Pies nie może być traktowany przez dziecko jak zabawka i potrzebuje dużo ruchu.

1. Labrador – labradory uważane są za psy wodne, takie które lubią aportować i polować. Rasa wymaga dużo ruchu i wykorzystywana jest często jako psy przewodniki. Uważa się je za najbardziej przyjazne, cierpliwe i potulne w kontaktach z dziećmi.

2. Golden Retriever – te psy, tak samo jak labradory uwielbiają biegać i polować. Jednocześnie wymagają wiele ruchu. Jeśli dziecko lubi się bawić aktywnie, możesz zdecydować się na tę rasę psów. Są one energiczne i posłuszne, a w dodatku akceptują inne zwierzęta domowe.

3. Maltańczyk – jest małym pieskiem, który wymaga właściwej pielęgnacji. Jest przyjazny dla otoczenia i nie potrafi wyrządzić krzywdy. Zanim zdecydujesz się na kupno tej rasy, zastanów się czy dziecko będzie potrafiło odróżnić maltańczyka od zabawki. Często jest tak, że dzieci nie rozumieją co się do nich mówi i przenoszą pieska z kąta w kąt. Maltańczyki lubią zabawę z dziećmi i są wobec nich cierpliwe. Co najważniejsze, psy nie posiadają sierści, tylko włos, dlatego są one odpowiednie dla dzieci mających alergię na sierść.

4. Cavalier king charles spaniel - mały piesek, który bardzo lubi zabawę. Łatwo przywiązuje się do rodziny i jest świetnym towarzyszem.