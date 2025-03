Michał Kassin to utalentowany polski tancerz i choreograf, specjalizujący się w tańcu towarzyskim. Od najmłodszych lat poświęcał się swojej pasji, zdobywając umiejętności w różnorodnych stylach tanecznych. Posiada najwyższą klasę taneczną „S”. W trakcie swojej kariery Michał Kassin odniósł wiele sukcesów. Jest zwycięzcą otwartych Mistrzostw Polski i reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Gruzji w 2018 roku w tańcach latynoamerykańskich. Szeroką rozpoznawalność zyskał dzięki udziałowi w programie „Taniec z Gwiazdami”, gdzie partnerował m.in. Roksanie Węgiel oraz Annie-Marii Siekluckiej.​

Niestety ostatnio tancerz nabawił się poważnej kontuzji, która wykluczyła go z tanecznych występów na kilka tygodni. Teraz Michał Kassin zwrócił się do fanów i opowiedział im, jak radzi sobie z tą sytuacją. Na nagraniu, które opublikował w sieci widzimy, że bardzo to przeżył - tancerz nie mógł powstrzymać łez.

Kontuzja Michała Kassina. Tancerz zwrócił się do fanów

Przypomnijmy, że podczas próby do jednego z odcinków „Tańca z Gwiazdami” Michał Kassin doznał poważnej kontuzji. Podczas treningu niefortunnie upadł, co skutkowało złamaniem piątej kości śródstopia. W wyniku tego urazu tancerz musi przerwać swoją aktywność zawodową na co najmniej sześć tygodni, co wyklucza jego udział w bieżącej edycji programu.

W mediach społecznościowych Michał Kassin wyraził swój smutek zaistniałą sytuacją, informując fanów o stanie zdrowia i konieczności przerwy w tańcu. Teraz znów odezwał się do fanów w tej sprawie i przyznał wprost, że ostatni tydzień był dla niego bardzo trudny.

Kochani, Przyznaje sam przed sobą i również przed Wami, że ostatni tydzień był dla mnie baaardzo trudny. Pierwszy raz w życiu (i mam nadzieję, że ostatni) dopadła mnie kontuzja wykluczająca mnie na kilka tygodni z tańca i tym samym z pracy, którą KOCHAM - zaczął Michał Kassin

Młody tancerz nie ukrywa, że początkowo cała sytuacja bardzo go załamała. Na nagraniu, które opublikował na Instagramie widać, że Michał Kassin nie był nawet w stanie powstrzymać łez.

W pierwszej chwili miałem załamkę totalną, bo zawodowo zapowiadał mi się super czas i tu nagle niefortunny wypadek… złamana V kość śródstopia - dodał

Na szczęście teraz już z dużo większym optymizmem patrzy w przyszłość, a czas przymusowej przerwy w treningach tanecznych wykorzystuje na rzeczy, które dotychczas zawsze odkładał na później.

Po tygodniu staram się jednak patrzeć na to jak na okazję, by zadbać o regenerację, życiowy balans i nadrobić rzeczy, które zawsze odkładałem na później. Samą walkę z kontuzją i ten moment zatrzymania się przyjmuje jako kolejną lekcję pokory, z której, mam nadzieję, wyciągane jak najwięcej! - przyznał Kassin

Na koniec Michał Kassin podziękował wszystkim za wsparcie i ciepłe słowa.

Dziękuję za Wasze liczne wiadomości, słowa wsparcie i podpowiedzi, wszystkie biorę sobie do serca i to dzięki Wam tak szybko przestałem rozpaczać, a mimo całej trudnej sytuacji zacząłem się uśmiechać - podsumował tancerz

Fani wspierają Michała Kassina

Pod nowym postem Michała Kassina na Instagramie, pojawiło się mnóstwo słów wsparcia od fanów.

Wszystkiego dobrego i wytrwałości w tym czasie rekonwalescencji

Wracaj do zdrowia i się widzimy na treningu

Dużo, dużo zdrówka. Wrócisz ze zdwojoną siłą. Takich tancerzy jak Ty parkiet kocha - piszą internauci

Nie zabrakło również serdecznych wpisów od kolegów z branży, a także ekipy "Tańca z gwiazdami"!

Wracaj do zdrowia i dziękuję za wspaniałe partnerowanie podczas prób - Paulina Sykut-Jeżyna

Ściskamy! Wracaj do zdrowia! - produkcja ,,Tańca z gwiazdami''

Trzymaj się Misiu - Anna-Maria Sieklucka

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i życzymy Michałowi Kassinowi dużo zdrowia!

