Piotr Kraśko jest jednym z czołowych polskich dziennikarzy, który w latach 1991–2016 był dziennikarzem Telewizji Polskiej, a od 2016 jest prezenterem w stacji TVN. Co więcej, w tym samym roku został współprowadzącym "Dzień Dobry TVN", gdzie zasiadał do 2020 roku. 53-latek oprócz na szklanym ekranie, jest też aktywny w sieci, gdzie stara się pozostać w stałym kontakcie z odbiorcami. Przeważnie publikuje tam informacje związane z pracą, ale teraz otworzył się w sprawach prywatnych, ujawniając, że jego córka wylądowała ostatnio w szpitalu! W obszernym wpisie dziennikarz... zwrócił się do Jurka Owsiaka!

Córka Piotra Kraśki trafiła do szpitala

Chociaż Piotr Kraśko stara się trzymać raczej swoje życie z dala od mediów, nie jest tajemnicą, że jest szczęśliwym mężem Karoliny i ojcem trójki pociech - Konstantego, Aleksandra oraz Lary. Dzieci sporadycznie przewijają się na profilach taty, bo i on sam nie ma w zwyczaju wywlekać zbytnio życia osobistego na świecznik. Teraz jednak zrobił wyjątek, by poinformować o trudnej sytuacji rodzinnej. Jak się okazało, jego córka trafiła do szpitala!

Tak się wydarzyło, że akurat teraz, parę ostatnich dni ''spędziliśmy'' w Szpitalu Dziecięcym na Niekłańskiej w Warszawie. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom, którzy tam pracują za niesamowitą, troskliwą opiekę

Pod postem głos zabrała również jego żona, przyznając wprost, że rok 2025 zaczął się dla nich fatalnie. Zdradziła też, w jakim stanie obecnie jest dziewczynka.

Ten rok naprawdę zaczął się dla nas bardzo źle! Larcik już się czuje lepiej, a mi to przewartościowało absolutnie wszystko!

Żadne z nich jednak nie wdawało się w szczegóły, choć w swoim wpisie prezenter poruszył jeszcze jeden, kontrowersyjny w ostatnim czasie temat.

Piotr Kraśko zwrócił się do Jurka Owsiaka

Piotr Kraśko zauważył, że w szpitalu, do którego trafiła jego córka, w wielu miejscach można było dostrzec logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a niektóre sprzęty miały przyklejone czerwone serduszko, jako znak, że zostały zakupione z zebranych przez fundację pieniędzy. Jej założyciel, Jurek Owsiak, mierzy się w ostatnich dniach z poważnym kryzysem wizerunkowym i głośną aferą, co doprowadziło nawet do tego, że otrzymywał groźby.

W jego sprawie głos zabrało wiele osób, wyrażając skrajne opinie. Teraz zrobił to również Piotr Kraśko... dziękując Owsiakowi za wszystko, co zrobił dla polskiej służby zdrowia!

Każdy, który tam (do szpitala - przyp. red.) wchodzi widzi też w wejściu logo fundacji WOŚP. Tysiące rodzin z dziećmi mijają je, idąc na SOR, a potem na przeróżne oddziały. I nigdy nie zapomnę opowieści córki, która po badaniu USG powiedziała mi ''tatusiu, a na tej maszynie było takie piękne czerwone serduszko''. Pewnie tak jak wielu przed nami i po nas, mamy tyle powodów, żeby w takiej chwili powiedzieć: ''Jurku dziękujemy''. I tak samo wszystkim, którzy fundację WOŚP jakkolwiek, kiedykolwiek wspierali. To wszystko nigdy nie wyda się potrzebne, dopóki nie jest potrzebne najbardziej na świecie. Tylko tyle i aż tyle

Pod niezwykle emocjonalnym wpisem dziennikarza pojawiło się wiele słów wsparcia.

