Anna Głogowska żegna Witolda Paszta: "Nie byłam dla Ciebie miłą ani cierpliwą partnerką"

W sobotę, 19 lutego 2022 roku rodzina Witolda Paszta poinformowała o śmierci artysty. Wokalista i założyciel zespołu Vox od dłuższego czasu chorował, jednak jego odejście było zaskoczeniem nie tylko dla bliskich, ale także fanów. Przyjaciele artysty w swoich mediach społecznościowych dzielą się wspomnieniami po zmarłym gwiazdorze. Andrzej Piaseczny, który pracował z Witoldem Pasztem w "The Voice Senior" pożegnał go wzruszającym wpisem. Dziękuję Tobie i dobremu losowi, że mogłem przez te ostatnie lata troszkę bardziej Cię poznać. - napisał. Obaj jurorzy "The Voice Senior" bardzo się ze sobą zżyli przez kilka lat wspólnej pracy. Witold Paszt nie żyje. Andrzej Piaseczny żegna go poruszającym wpisem Późnym wieczorem 18 lutego 2022 roku zmarł Witold Paszt , informację potwierdziły jego córki: Natalia oraz Aleksandra. Wokalista i założyciel zespołu Vox przez ostatnie kilka miesięcy zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przez to Witold Paszt nie wziął udziału w finale "The Voice Senior" . Fani byli bardzo zaniepokojeni zdrowiem artysty, jednak nikt nie spodziewał się najgorszego. Rodzina zmarłego gwiazdora przekazała, że zmarł we własnym domu otoczony najbliższymi oraz swoimi ukochanymi zwierzętami. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej kondolencji dla rodziny oraz wspomnień z artystą. Produkcja "The Voice senior" poźegnała Witolda Paszta wzruszającym wpisem. Andrzej Piaseczny również postanowił napisać kilka słów, aby uczcić pamięć dobrego przyjaciela. Witeczku… Przyjacielu… Dziękuję Tobie i dobremu losowi, że mogłem przez te ostatnie lata troszkę bardziej Cię poznać. Pośpiewamy jeszcze tam gdzieś, gdzie wierzę że spotkamy się wszyscy. Powspominamy te chwile, kiedy na...