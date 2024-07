Kupując trampolinę ogrodową, wybierzmy tę o stabilnej konstrukcji. Trampolina dla dzieci powinna posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Bardzo przydatna jest też siatka zabezpieczająca.

Oprócz świetnej zabawy, trampolina powinna zapewniać również bezpieczeństwo. Dlatego przed jej kupnem należy dowiedzieć się, na jakie aspekty zwrócić uwagę.

Certyfikaty, które powinna mieć trampolina dla dzieci

Dokonując zakupu trampoliny koniecznie trzeba sprawdzić czy ma jeden z następujących certyfikatów:

certyfikat CE - gwarantuje, że zabawka spełnia standardy w kwestii bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Oznacza, że przedmiot oznaczony tym certyfikatem jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej.

- gwarantuje, że zabawka spełnia standardy w kwestii bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Oznacza, że przedmiot oznaczony tym certyfikatem jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Światowy certyfikat bezpieczeństwa TUV .

. Certyfikat GS - trampolina z tym certyfikatem spełnia podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa przyjęte w Niemczech.

Konstrukcja trampoliny dla dziecka

W trampolinie bardzo istotna jest stabilność konstrukcji. Jej podstawą są słupki konstrukcyjne, inaczej nogi. Większa liczba słupków oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa. Nogi powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 38 mm i grubości ścianek powyżej 1,4 mm. Ustawienie podwójnych słupków na kształt litery "U" zwiększa stabilizację trampoliny.

Profile, z których złożony jest stelaż trampoliny dla dzieci muszą być grube. Na profilach musi być położona gruba pianka, amortyzująca uderzenia.

Mata, po której się skacze na trampolinie powinna być zrobiona z tworzywa odpornego na niekorzystne warunki pogodowe oraz wytrzymałego na rozciąganie i uderzenia. Dobrym materiałem jest np. PP mesh.

Sprężyny w trampolinie powinny być grube i gęsto rozmieszczone. Osłona znajdująca się na sprężynach musi być zrobiona z mocnego materiału, np. PCV.

Maksymalne obciążenie trampoliny ogrodowej

Na trampolinach ogrodowych, zgodnie z zaleceniami producentów, może skakać tylko jedna osoba, jednak z reguły skacze więcej osób jednocześnie. Często z dziećmi skaczą też dorośli. Z tego powodu trampolina powinna mieć maksymalne dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg.

Trampolina z siatką

Trampolina dla dzieci powinna być otoczona siatką zabezpieczającą przed wypadnięciem z niej w czasie intensywnych skoków.

Dostępne są trampoliny z siatką wewnętrzną bądź zewnętrzną. Dla dzieci najlepsze są te z siatką wewnętrzną. Taka siatka chroni przed uderzeniem o stelaż. Dzięki siatce, stopa dziecka nie dostanie się również pomiędzy sprężyny.

Trampolina dmuchana

Dobrym pomysłem na zabawkę do ogrodu jest też trampolina dmuchana. Po napompowaniu jest całkowicie bezpieczna. Dostępne są różne rozmiary takich trampolin, które można dostosować do wielkości posiadanej przestrzeni. Są wykonane z mocnych materiałów, zwykle z PCV. Łatki naprawcze dołączane są na wypadek przerwania tkaniny. Można kupić trampolinę dmuchaną z wyjmowanymi ściankami. Tego typu konstrukcje są bardzo kolorowe, co zachęca dzieci do zabawy.