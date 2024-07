Rain drop cake, czyli: ciasto kropla wody lub deszczu, to bardzo dekoracyjny deser. Jest przezroczysty i ma konsystencję gładkiej, delikatnej galaretki. Inne nazwy, pod jakimi kryje się rain drop cake, to: unicorn tear (łza jednorożca), water cake (wodne ciasto) oraz edible water (jadalna woda).

Rain drop cake sam w sobie (nie włączając dodatków) jest deserem wegańskim. Przygotowuje się go z agaru, wody i cukru. Bardzo ważne jest zachowanie proporcji podanych w przepisie, szczególnie tych dotyczących stosunku agaru do wody.

Jak powstał rain drop cake

Mizu shingen mochi, co można przetłumaczyć, jako: woda shingen mochi, to nazwa japońskiego smakołyku, który stał się inspiracją do stworzenia rain drop cake. Oryginalnie deser ten składa się z mąki ryżowej, źródlanej wody, cukru, agaru i soi (w formie proszku). Autorem kropli wody jest Darren Wong, który opracował własną recepturę popularnej słodkości z kraju kwitnącej wiśni, znacznie redukując jej składniki. Swoje dzieło zaprezentował w 2016 roku na Smorgasburg (targach kulinarnych) w Nowym Jorku.

Kaloryczność rain drop cake jest uzależniona od zastosowanych do jego dekoracji dodatków. Może to być syrop z cukru, sojowy wafelek, czekoladowe wiórki lub toffi. Kropla wody sama w sobie zawiera od kilku do kilkunastu kalorii, dlatego bez obaw mogą ją jeść nawet osoby będące na restrykcyjnej diecie.

Przepis na dietetyczny rain drop cake

Tekstura rain drop cake jest delikatna, ale powinna być zwarta jak kropla wody, musi się rozpuszczać się w ustach. Jeżeli dodasz zbyt dużo agaru, otrzymasz deser przypominający konsystencją piłeczkę kauczukową. Do uzyskania kształtu kuli potrzebne będą kuliste sylikonowe foremki albo mała porcelanowa, szklana lub plastikowa miseczka (wtedy deser będzie przypominał spłaszczoną łzę).

Składniki:

250 ml destylowanej wody (np. z filtra),

1/8 łyżeczki do herbaty (około 0,5 ml) agaru w proszku – do kupienia w sklepie ze zdrową żywnością,

pół łyżeczki cukru pudru.

Można dodać kilka kropel olejku miętowego, wody różanej lub innego ulubionego aromatu. Warto pamiętać, że zdominuje on smak deseru.

Do dekoracji, np.: syrop z agawy, karmelowy albo klonowy, cynamon, puree z mango, świeże maliny, plasterki awokado, listki melisy, mięty lub wiórki kokosowe. Palona mąka sojowa i czarny syrop cukrowy – to dodatki rekomendowane przez Wonga.

Czas przygotowania: około 10 minut + czas chłodzenia: około 60 minut

Sposób przygotowania:

Do małego rondelka wlej wodę, wsyp agar i cukier (oraz aromat, jeśli go używasz).

Podgrzewaj całość, delikatnie mieszając do momentu, gdy cukier i agar się rozpuszczą. Gotuj przez około minutę.

Wlej płyn do foremki lub małej okrągłej miseczki. Przykryj wierzch talerzykiem lub folią spożywczą, dzięki temu deser nie będzie absorbował zapachów innych produktów znajdujących się w lodówce.

Zostaw w lodówce na około godzinę lub do czasu, gdy stężeje.

Wyłóż na talerz lub bambusową tackę.

Smacznego!

Rain drop cake w temperaturze pokojowej rozpuszcza się w ciągu 30 minut, dlatego ważne jest by konsumować go od razu po wyjęciu z lodówki. Bez dodatków deser powinien smakować jak rozpuszczająca się ogromna kropla deszczu, dlatego ważne jest by do jego przygotowania użyć zdemineralizowanej (destylowanej) wody.