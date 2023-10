Paulina Krupińska po raz pierwszy pokazała twarz swojego syna! Piękna Miss Polonia z 2012 roku należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne. Na oficjalnych imprezach Paulina Krupińska rzadko pokazuje się z mężem, a w sieci przez długi czas nie pokazywała wizerunku swoich dzieci. Jakiś czas temu dumna mama zrobiła jednak wyjątek i pochwaliła się córeczką, Tosią. Teraz modelka pokazała również zdjęcie swojego synka! Jędrek bardziej podobny jest do mamy czy do taty? Paulina Krupińska pokazała syna Paulina Krupińska po raz pierwszy została mamą w 2015 roku. Na świecie pojawiła się wówczas córka modelki i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Dwa lata później Paulina urodziła drugie dziecko, syna Jędrka. Po narodzinach dzieci młoda mama nie pokazywała w sieci zdjęć, na których pokazywała twarze swoich pociech. Teraz jednak uchyliła rąbka tajemnicy i pochwaliła się swoim synkiem! Rodzina tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy ❤️- napisała Paulina Krupińska. Jak na zdjęcie opublikowane przez gwiazdę zareagowali internauci? - o w koncu widac Jedrusia :-* - Ale piękne zdjęcie 💕 - Fajna z Was Rodzinka😍👍- komentują fani. Zobaczcie sami, jak wygląda synek Pauliny Krupińskiej. Jędrek to już duży chłopiec! Do kogo jest badziej podobny, do mamy czy do taty? Zobacz także: Paulina Krupińska napisała dwa zdania o Halloween i wywołała lawinę! "Jakoś nie po drodze mi z tym świętowaniem" Paulina Krupińska pokazała syna. Wyświetl ten post na Instagramie. Rodzina tu zaczyna się...