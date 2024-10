Rosyjska influencerka Kristina Rei została znaleziona martwa w kanale kilka tygodni po swoim tajemniczym zniknięciu. Policja bada okoliczności tej sprawy.

Pod koniec września Kristina Rei zaginęła w kurorcie nad Morzem Czarnym w Soczi, co zaniepokoiło jej fanów oraz bliskich. Intensywne poszukiwania zakończyły się miesiąc później, gdy odnaleziono jej ciało. Okoliczności śmierci nadal pozostają tajemnicze, a rodzina i znajomi oczekują na dokładne ustalenia policji. Jak donosi "The Mirror", funkcjonariusze badają teraz, czy Kristina "została porwana przez wzbierającą wodę ściekową, czy też doszło do przestępstwa". Jednak jak dotąd nie udało się tego ustalić. Ciało Kristiny Rei udało się zidentyfikować na podstawie jej unikalnych tatuaży.

Kristina Rei stała się rozpoznawalna jako posiadaczka największych ust na świecie, co było efektem licznych zabiegów medycyny estetycznej. Od lat wzbudzała kontrowersje, przełamując standardy piękna i przyciągając uwagę światowych mediów. Jej usta, znacznie powiększane od 17. roku życia, uczyniły ją nie tylko ikoną, ale także wywołały liczne dyskusje na temat granic ingerencji w ciało.

Kristina Rei w 2011 roku została wpisana do księgi rekordów za posiadanie "największych ust" .

Myślę, że wyglądam fantastycznie i to mnie uszczęśliwia. Czasami obcy ludzie krzyczą do mnie na ulicy 'jakie duże usta', ale nie obchodzi mnie to. Chcę wyglądać jak postać z kreskówki. Jestem od tego uzależniona. Kocham to

- wyznała w jednym w wywiadów.