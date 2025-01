Jesteście fanami takich produkcji jak "Chirurdzy", "Ostry dyżur" czy "Doktor House"? A może kochacie "Na dobre i na złe"? Jeśli tak, to mamy dla Was idealną propozycję na jeszcze długie, zimowe wieczory.

Reklama

"Szpital New Amsterdam" - 5. sezon hitem na Netflix!

Serial " Szpital New Amsterdam" to amerykańska produkcja telewizyjna będąca połączeniem dramatu medycznego i opowieści o relacjach międzyludzkich. Historia koncentruje się na pracy i życiu dr. Maxa Goodwina, który zostaje nowym dyrektorem najstarszego szpitala publicznego w Stanach Zjednoczonych – fikcyjnego New Amsterdam Medical Center. Jego głównym celem jest reforma systemu opieki zdrowotnej w szpitalu, a także wyeliminowanie biurokratycznych przeszkód, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę.

Serial miał swoją premierę w 2018 roku w stacji NBC, teraz jest również dostępny na platformie Netflix. Kilka dni temu trafił tam 5. sezon - aż 10 odcinków! Co czeka wiernych fanów? Bez spolilerów - oczywiście nie zabraknie miłosnych rozterek Maxa, który jest załamany decyzją Helen. Miłości szuka również psychiatra Iggy, osobiste zawirowania przechodzi zaś Lauren.

Zobacz także: Powstanie amerykańska wersja „Squid Game”. Ruszyły prace nad adaptacją hitu Netflixa

"Szpital New Amsterdam" - czy będzie kolejny, szósty sezon?

Niestety, serial "Szpital New Amsterdam" zakończył się po pięciu sezonach, a stacja NBC nie planuje produkcji szóstego sezonu. Twórcy serialu, w tym producent wykonawczy Peter Horton, wyrazili zaskoczenie decyzją o zakończeniu serii, podkreślając, że mieli pomysły na kolejne sezony i uważali, że historia mogłaby być kontynuowana:

Nadal uważam, że serial mógł i powinien był lecieć jeszcze przez kilka lat. Wciąż jest tak wiele historii do opowiedzenia, a te postacie są takie interesujące. David wymyślił mnóstwo niesamowitych postaci, a ja chcę dowiedzieć się więcej o nich wszystkich. Jesteśmy obecnie numerem 3 w serwisie Netflix. Nie sądzę też, by publiczność była gotowa na zakończenie powiedział Horton, reżyser oraz producent wykonawczy

Mimo zakończenia głównej serii, pojawiły się informacje o planowanym spin-offie zatytułowanym "New Amsterdam: Tomorrow", który miałby skupić się na postaci Luny, dorosłej córki Maxa Goodwina, kontynuującej dziedzictwo ojca w świecie medycyny. Jednakże, na chwilę obecną nie ma oficjalnych potwierdzeń dotyczących realizacji tego projektu.

Chcielibyście zobaczyć taki spin off? A może jednak liczycie na szósty sezon "Szpitala New Amsterdam"? Opinie widzów są jednoznaczne:

Fajne zakończenie ???? Szkoda, że nie będzie już następnego sezonu...

To nie może tak się zakończyć! Czekamy na więcej

Reklama

Zobacz także: Ten serial ma spore szanse na miano polskiego "Stranger things". Czuję, że obejrzę go z wypiekami na twarzy