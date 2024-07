Psy z włosami są polecane alergikom, ponieważ linieją mniej niż te mające sierść. Ilość zrzuconego futra jest proporcjonalna do ilości martwego naskórka zawierającego alergen. Alergicy mogą przygarnąć np. pudla bądź maltańczyka.

Nie każdy wie, w jaki sposób pojawiają się objawy alergii na sierść zwierząt. To nie ona sama w sobie wywołuje nieprzyjemne symptomy, jak kaszel, kichanie lub swędzenie skóry.

Alergia na sierść psa: czym jest spowodowana

Jeśli ktoś ma alergię na sierść zwierzęcia, tak naprawdę jest uczulony na białko znajdujące się w jego naskórku. Martwy naskórek np. psa łuszczy się i odpada. Znajdujące się w powietrzu jego cząstki wywołują objawy alergii. Niezależnie więc od rodzaju sierści, a nawet jej braku, każdy pies może uczulić.

Psy z włosem są bezpieczniejszym wyborem dla alergików ze względu na mniejsze linienie zwierzęcia. Psy gubią więcej sierści niż włosów. Im mniej włosów wypada, tym mniej pojawia się uczulającego naskórka. Objawy alergii można też zmniejszyć, często kąpiąc psa.

Jak sprawdzić czy możemy być uczuleni na sierść psa?

Osoba, która podejrzewa, że może być uczulona na psią sierść, może wykonać testy alergiczne, ze skóry bądź z krwi. Hodowcy umożliwiają też spędzenie czasu z psem przed jego zakupem. Warto to wykorzystać, aby dowiedzieć się, czy konkretna rasa nie powoduje nieprzyjemnych objawów. Alergia może objawić się po kilku godzinach, jednak wystarczy już 60 minut, aby organizm zareagował na obecność zwierzęcia. Ryzyko pojawienia się alergii można ograniczyć stosując regularne kąpiele psa, co najmniej 1 raz na 2 miesiące. Dobrze jest go też czesać, średnio raz na tydzień.

Psy z włosami dla alergików: które uczulają najmniej?

Portugalski pies wodny . Jest inteligentny, może być nieco uparty, przez co jego tresura bywa utrudniona. Wybiera jednego pana. Psy wodne mogą mieć jeden z dwóch rodzajów sierści. Należy je pielęgnować tak, by na jego włosach nie powstały kołtuny. Kąpiel najlepiej wykonywać co 2 miesiące, chyba że pies ma możliwość pływania.

. Jest inteligentny, może być nieco uparty, przez co jego tresura bywa utrudniona. Wybiera jednego pana. Psy wodne mogą mieć jeden z dwóch rodzajów sierści. Należy je pielęgnować tak, by na jego włosach nie powstały kołtuny. Kąpiel najlepiej wykonywać co 2 miesiące, chyba że pies ma możliwość pływania. Pudel . Może być duży, ale też niewielki. Istnieją cztery różne wielkości tej rasy psów. Każdy z nich ma też inny charakter. Większe pudle mogą być nieco uparte. Są natomiast bardzo inteligentne. Trzeba je regularnie kąpać i czesać.

. Może być duży, ale też niewielki. Istnieją cztery różne wielkości tej rasy psów. Każdy z nich ma też inny charakter. Większe pudle mogą być nieco uparte. Są natomiast bardzo inteligentne. Trzeba je regularnie kąpać i czesać. Grzywacz chiński . Bardzo lubi ruch, nie jest agresywny. Są dwa rodzaje grzywaczy: nagi i owłosiony. Pielęgnację każdego z nich należy dostosować do pory roku.

. Bardzo lubi ruch, nie jest agresywny. Są dwa rodzaje grzywaczy: nagi i owłosiony. Pielęgnację każdego z nich należy dostosować do pory roku. Sznaucer. Można spotkać zarówno olbrzymie, jak średnie i miniaturowe odmiany tej rasy. Sznaucery zrzucają niezbyt dużą ilość włosów, dlatego z reguły nie wywołują objawów alergii.

Bichon Fries . Mają bardzo miękką, jedwabistą sierść w warstwie podszycia. Zewnętrzna część włosia jest nieco szorstka.

. Mają bardzo miękką, jedwabistą sierść w warstwie podszycia. Zewnętrzna część włosia jest nieco szorstka. Maltańczyk. Ma jedwabiste i długie futro. Najlepiej przecierać jego włosy wilgotną szmatką każdego dnia. Ilość alergenów zmniejszy też regularne strzyżenie psa. Można również kupić spray zmniejszający ilość wypadającej sierści.

