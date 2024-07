Wojtek Gola razem z Sofi wybrali się na kolejne wakacje i tym razem ich wybór padł na Bali. Partnerka włodarza federacji Fame MMA w mediach społecznościowych zamieściła obszerną relację z egzotycznego wyjazdu, a uwagę internautów zwrócił jeden szczegół. Chodzi o bezpieczeństwo Sofi podczas przejażdżki na skuterze. Wojtek Gola już zabrał głos...

Wojtek Gola i Sofi pokazali nagranie z wakacji

Wojtek Gola i Sofi od jakiegoś czasu razem oficjalnie pojawiają się na ściankach i nie przejmują się komentarzami na temat różnicy wieku, jaka ich dzieli. Jak wiadomo, Sofi jest młodsza od swojego partnerka o 15 lat, a w wywiadzie dla Party.pl szczerze przyznała: "Ja tego nie odczuwam, bardziej to Wojtek odczuwa". Ich relacja od początku budzi ogromne emocje i muszą mierzyć się też z nieprzychylnymi komentarzami. To właśnie się wydarzyło, kiedy Sofi opublikowała krótkie nagranie z Bali. Na filmie widać, że Sofi jedzie bez kasku, a tymczasem Wojtek Gola ma założony kask. To oburzyło jednego z internautów, który nie przebierając w słowach napisał:

Założył kask, a lasce nie dał, niech se ro****ie łep, bo czemu nie. Wstyd gola wstyd napisał jeden z internautów.

Wojtek Gola szybko zareagował i napisał, że to Sofi zdecydowała się zdjąć kask do nagrania:

Niee, Sofii chciała zdjąć do nagrania. Nie wierz we wszystko co widzisz na insta odpowiedział wprost Wojtek Gola

Na dowód tego, że partnerka Wojtka Goli też jeździła w kasku na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, na którym widać, że oboje zadbali o bezpieczeństwo na drodze i noszą kaski. Wygląda na to, że wakacje na Bali należą do udanych.

W komentarzach internauci zwrócili uwagę też na odmieniony wygląd Sofi i jej wydatne usta. Partnerka Wojtka Goli uważa, że wyglądają one dobrze i na słowa krytyki odpisała wprost:

Będę wyglądała tak jak mi się podoba. Odobserwuj skoro ci przeszkadzają moje usta XoXo