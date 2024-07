Doda to królowa metamorfoz. Chociaż miała już ich dziesiątki to wciąż potrafi zaskoczyć. Na nowych zdjęciach zaprezentowała się w ciemnych włosach, a dzięki soczewkom na chwilę zmieniła kolor włosów. Czy niebieskie oczy i ciemne włosy do niej pasują?

Bardziej hot niż pogoda za oknem - piszą fani.

Koniecznie musicie to zobaczyć.

Doda zaskoczyła metamorfozą. Fani przecierają oczy

Doda jest jedną z największych gwiazd w polskim show-biznesie. Chociaż jest w branży już dwie dekady, ciągle nie brakuje jej pomysłów. Niedawno wizerunek Dody wyceniono na ponad 300 milionów. Z początkiem roku, mimo ogromnych sukcesów zawodowych, zdecydowała się nieco zwolnić i zakończyć działalność związaną z trasami koncertowymi. W wakacje na szczęście fani będą mogli posłuchać jej głosu podczas koncertów pt. "Lato z Radiem i Telewizją Polską", gdzie wystąpi. Na chwilę przed pierwszym z nich, Doda znalazła czas by zmienić swój look. Po jej blond włosach nie ma już najmniejszego śladu!

Instagram @dodaqueen

Doda opublikowała na swoim Instagramie nowe nagranie i jak zauważyła, fani nie widzieli jej jeszcze w takim wydaniu. Artystka przyznała, że jej metamorfoza nie jest przypadkowa.

Jeszcze takiej mnie nie było. Niebieskie oczy i czarne włosy… a to wszystko dla 2 szalonych istot, które zrobiły ze mną super podcast. Efekty już niebawem - napisała tajemniczo Doda.

Fanom jej nowy look bardzo przypadł do gustu i pod fotografią zaroiło się od komplementów w stronę artystki.

Nie spodziewałam się, że będzie Ci pasował ciemny kolor włosów. Wow, jest mega!!

O wiele lepiej niż w blondzie, petarda

Zawsze wiedziałam, że najlepiej Ci będzie w ciemnych włosach

Trochę widzę tu Megan Fox

W życiu bym nie pomyślała, że będą ci pasować takie włosy - piszą zaskoczeni fani.

A Wam jak się podoba metamorfoza Dody? Poznalibyście ją?

Instagram @dodaqueen