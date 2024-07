Kocięta mogą żywić się pokarmem matki nawet do 12 tygodnia życia. Po pierwszym miesiącu można jednak powoli rozpocząć proces ich przestawiania się na pokarm stały.

Dieta kociąt powinna być odpowiednio zbilansowana i zawierać wszystkie witaminy, minerały, białka oraz tłuszcze potrzebne do prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Zapotrzebowanie energetyczne u kociąt jest bardzo wysokie, dlatego podawany im pokarm musi zawierać odpowiednią ilość kalorii.

Regularne przybieranie na wadze

Kocięta są bardzo żwawe i aktywne fizyczne dlatego należy im dostarcza jak najwięcej pokarmu. W czasie ich rozwoju dodatkowo trzeba monitorować wagę, by uniknąć ewentualnej niedowagi. Przybieranie kolejnych gramów przez kota zależne jest od rasy, jednak powinno wynosić około 30 g dziennie. W razie wątpliwości warto zawsze udać się do weterynarza, który dokładnie doradzić jak należy karmić kota.

Kiedy zacząć karmienie?

Kocięta które znajdują się pod opieką matki do 4 tygodnia żywią się wyłącznie jej mlekiem. Zawiera ono duże ilości białka i wapnia czyli składniki, które wzmacniają oraz utwardzają ich kości. Przez pierwszy miesiąc nie należy więc karmić dodatkowo kociąt żadnymi innymi pokarmami. W przypadku gdy są sierotami, trzeba podawać im specjalny preparat, który zastąpi mleko matki. Taki płyn podaje się przy użyciu butelki ze smoczkiem. Co ważne, nie wolno pod żadnym pozorem podawać kociętom mleka krowiego, które ma zbyt mało białka i za dużo cukrów, przez co może źle wpłynąć na ich rozwój.

Po pierwszym miesiącu można zacząć odstawiać kota od mleka matki. Ważne jest by robić to stopniowo wprowadzając małe ilości karmy. Od początku warto podawać ją w misce, po to aby kot nauczył się dobrych nawyków. Z czasem prócz mokrej karmy, można zaserwować mu odrobinę suchych chrupek.

Koty które mają około 3 miesięcy mogą jeść już klasyczny pokarm dla kotów w postaci suchej karmy lub mięsa. Ważne jest by podawane produktu były dobrej jakości i zawierały witaminy oraz niezbędne składniki mineralne.

Ile powinny jeść kocięta?

Im żwawszy kot, tym więcej powinien jeść. Dobrym pomysłem na zabezpieczenie przed nadmiernym tyciem kota jest zakup specjalnej miski, która będzie podawała chrupki pojedynczo. Dzięki temu nasz pupil nie będzie naraz zjadał wszystkiego co mu daliśmy. W przypadku karmy mokrej należy ją podawać o określonych godzinach i pilnować by kot ją zjadł, ponieważ po jakimś czasie robi się ona sucha i niezdatna do zjedzenia.