Przerost prostaty (stercza, gruczołu krokowego) prowadzi do problemów z oddawaniem moczu, które często występują u mężczyzn po 50. roku życia. Przyczyną łagodnego przerostu prostaty jest spadek ilości produkowanego przez jądra testosteronu przy jednoczesnym utrzymaniu ilości produkowanego estrogenu. Gruczoł krokowy, zwiększając swoją objętość, uciska cewkę moczową, co powoduje trudności z oddawaniem moczu i opróżnianiem pęcherza.

Co jest przyczyną przerostu gruczołu krokowego

Łagodny przerost prostaty, inaczej gruczolak stercza, pojawia się zazwyczaj u mężczyzn po 50. roku życia. Wraz z wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia tej dolegliwości. Łagodny przerost prostaty związany jest z wynikającym z procesu starzenia się organizmu zmniejszeniem ilości produkowanego przez jądra testosteronu. Choć ten męski hormon jest wytwarzany w mniejszej ilości, to ilość estrogenów, hormonów żeńskich, pozostaje bez zmian. Pojawienie się dysproporcji pomiędzy ilością tych hormonów prowadzi do wzrostu liczby komórek gruczołowych i włókien mięśniowych w obrębie prostaty. Komórki te rozrastają się do tego stopnia, że zaczynają uciskać cewkę moczową. Zwężenie światła cewki to bezpośrednia przyczyna trudności z oddawaniem moczu i opróżnianiem pęcherza.

Przyczyną przerostu prostaty może także być używanie sterydów, np. w celu szybszego rozbudowania masy mięśniowej. Sterydy powodują nienaturalny wzrost stężenia testosteronu we krwi, testosteron zamienia się w dihydrotestosteron. Ten silny androgen pobudza podział komórek prostaty, co skutkuje jej przerostem, a często też powstaniem zmian nowotworowych.

Łagodny przerost prostaty a rak prostaty

W przypadku łagodnego przerostu prostaty komórki te nie mają charakteru złośliwego, inaczej jest w przypadku raka prostaty. Objawy tych dwóch chorób można łatwo pomylić, dlatego mężczyzna, który zauważy u siebie problemy z oddawaniem moczu (mniejszą ilość oddawanego moczu, ciągłe uczucie parcia na pęcherz, konieczność częstego oddawania moczu w nocy), powinien, niezależnie od swojego wieku, udać się do lekarza.

