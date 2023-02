Co było przyczyną śmierci Mateusza Murańskiego? Jest komentarz prokuratury

W ostatni weekend widzów "Hell's Kitchen" zszokowała informacja o śmierci Mariusza Ryjka . Uczestnik show, oraz innych telewizyjnych hitów jak "Warsaw Shore" i "You Can Dance" zaginął w ostatnią sobotę. W niedzielę po południu potwierdzono, że Mariusz Adam Ryjek nie żyje. Co było przyczyną jego śmierci? Odpowiedź na to pytanie miała dać m.in. zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok mężczyzny. Co wykazała? Zobacz także: Mariusz Ryjek z "Hell's Kitchen" nie żyje. Wczoraj miał wziąć udział w walce. Nie pojawił się... Jaka jest przyczyna śmierci Mariusza Ryjka z "Hell's Kitchen"? Mariusz Adam Ryjek miał 35 lat. W sobotę miał wziąć udział w gali "Krwawy Sport". Jednak nie pojawił się na walce, do której przygotowywał się od dłuższego czasu. Kontakt z nim urwał się tuż po godzinie 13, kiedy to wyszedł z gdańskiego domu. Od tego momentu jego telefon był nieaktywny. Ostatni raz widziano go kiedy wsiadł do autobusu na przystanku obok Urzędu Miasta w Gdyni w sobotę, ok. godziny 13:40. W niedzielę facebookowy profil "Zaginieni przed laty" poinformował o jego śmierci. Podobnie profil "Krwawego sportu": Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Krwawy Sport (@krwawy_sport) Jak podaje portal Plejada.pl, wykonano sekcję zwłok Mariusza Ryjka. Niestety, nie przyniosła ona jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego mężczyzna nie żyje. W obrazie sekcyjnym nie wykryto przyczyny śmierci. Nie stwierdzono również żadnych urazów ani...