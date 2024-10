Filip Lato i Julia Suryś doskonale radzą sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", odcinek po odcinku pokonując konkurencję. Przed uczestnikami jeden z najbardziej wyczekiwanych odcinków, ponieważ będą mieli możliwość zatańczyć ze swoimi najbliższymi. Z tej okazji Filip Lato zabrał swoją taneczną partnerkę w swoje rodzinne strony. Uroczymi nagraniami Julia Suryś podzieliła się w mediach społecznościowych.

Filip Lato zabrał Julię Suryś z "Tańca z Gwiazdami" do rodzinnego domu

Filip Lato walczy o "kryształową kulę" w "Tańcu z Gwiazdami" u boku Julii Suryś. Już od pierwszych odcinków para nie uniknęła plotek na swój temat. Wszyscy zastanawiali się czy Filipa Lato i Julię Suryś łączy coś więcej. Nie pomagały komentarze jurorów, kiedy np. Ewa Kasprzyk mówiła, że widzi między nimi chemię, co podsycała także Paulina Sykut w rozmowach z uczestnikami na backstagu. Filip Lato odniósł się do pojawiających się plotek na temat swojej relacji z programową partnerką i w rozmowie z Pomponik.pl, powiedział wprost: "Moim zdaniem chodziło im o to, że dobrze się nas ogląda, dobrze się ze sobą czujemy. Nie mogło chodzić o energię miłosną, bo jej po prostu nie ma".

Nie ma jednak wątpliwości, że artysta i tancerka doskonale odnaleźli się w parze w "Tańcu z Gwiazdami". Przed nimi ważny odcinek, ponieważ uczestnicy będą mieli okazję zatańczyć ze swoimi bliskimi. Z tej okazji Filip Lato zabrał Julię Suryś do swojej ukochanej babci:

Przyjechaliśmy do Świesielic, skąd pochodzi moja babcia i nagrywamy tutaj materiały - relacjonowała Julia Suryś na Instagramie.

Instagram @juliasurys

Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych Julii Suryś i Filipa Lato, widzimy nie tylko jego rodzinny dom, ale także bliskich, z którymi spędzili czas. Tancerka "Tańca z Gwiazdami" z pewnością długo będzie wspominać tę wizytę:

Było pyyyysznie, gościna pierwsza klasa

Zarówno Julia Suryś, jak i Filip Lato nie mogą się już doczekać kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami", w którym wyemitowany zostanie materiał nagrany w rodzinnych stronach artysty:

W najbliższą niedzielę koniecznie musicie obejrzeć odcinek z babcią Filipa Lato. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Też czekacie na niedzielny odcinek "Tańca z Gwiazdami"?

Instagram @juliasurys

W 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" nie brakuje emocji. Niedawno fani Majki Jeżowskiej wstrzymali oddech, kiedy okazało się, że uległa kontuzji. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło a piosenkarka wraz z Michałem Danilczukiem nie tylko dali z siebie wszystko na parkiecie, ale także awansowali do kolejnego etapu. Głośno jest również wokół Julii Żugaj, która ogłosiła rozstanie z Maciejem Ejsmontem, z którym była w związku ostatnie pięć lat. Fani influencerki podejrzewali, że coś może być na rzeczy, ponieważ aktualnie już były jej chłopak nie pojawiał się podczas ostatnich odcinków na żywo w studiu Polsatu.

