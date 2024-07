Jak przyrządzić suszoną wołowinę – przepis na przekąskę

Samodzielnie suszona wołowina stanowi świetną bazę do dań z wołowiny. Łatwo się kruszy, można więc dodawać ją do zup, makaronów, kasz, używać jako skwarków do pierogów czy kopytek. Jest świetną przekąską białkową, pikantną i dodającą energii w trakcie wysiłku fizycznego.