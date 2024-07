Sklarowane masło (inaczej ghee, płynne złoto, oczyszczone masło) najlepiej przechowywać w lodówce. Po ostygnięciu zmienia konsystencję z płynnej na stałą. Przypomina smalec, ale złotego koloru. Czysty i zdrowy tłuszcz powstały po usunięciu białkowej pianki nadaje się do pieczenia ciast, gotowania sosów oraz smażenia naleśników i jajecznicy.

Masło klarowane jest wysoko cenione w kuchni indyjskiej, gdzie wyrabiane jest z mleka bawołów. W Polsce można takie masło kupić np. w sklepach indyjskich, ale na potrzeby tego poradnika, omówimy klarowanie na bazie mleka krowiego.

Smak masła klarowanego

Smak masła jest bardzo delikatny. Klarowany tłuszcz ma lekko orzechowy aromat, dlatego jest często wykorzystywany do pieczenia ciast, faworków i biszkoptów.

Na czym polega proces klarowania masła

Klarowanie masła to oczyszczanie go z białka, efektem czego otrzymuje się czysty i zdrowy tłuszcz o uniwersalnym zastosowaniu w kuchni. W małym rondlu rozpuszcza się masło i zbiera białkową pianę, jaka wytwarza się pod wpływem wysokiej temperatury. Po ostygnięciu tłuszcz zmienia konsystencję z płynnej na stałą. Sklarowany tłuszcz najlepiej przechowywać w lodówce, np. w słoiku albo szklanym naczyniu.

Do czego używa się masła klarowanego?

Masło klarowane można używać w kuchni właściwie do wszystkiego. Idealnie sprawdza się do smażenia pączków, faworków, naleśników, grzybów, warzyw, jajecznicy i omletów. Jest dobrym dodatkiem do ciast i ciasteczek. Oczyszczone masło stanowi również dobrą bazę do sosów np. holenderskiego, bearneńskiego lub beszamelowego.