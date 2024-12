Program "Kanapowczynie" odmienił życie uczestniczkom, które całkowicie zmieniły swój tryb życia po programie. Idealnym przykładałem jest Alicja, która w programie schudła 30 kg i nawet po nim kontynuowała swoje odchudzanie i zrzuciła kolejne 1o kg. Teraz po świętach 28-latka postanowiła pochwalić się swoją formą i udowodniła, że ma ogromną determinację. Tak dzisiaj wygląda uczestniczka show. Pokazała, ile dokładnie waży.

Reklama

Alicja z "Kanapowyczń" pochwaliła się formą po świętach

Alicja postanowiła wziąć udział w 2. edycji "Kanapowczyń", gdy jej waga pokazała ponad 105 kilogramów. Uczestniczka show miała wielkie obawy przed zmianą swoich nawyków żywieniowych. 28-latka musiała zmienić nie tylko swoją dietę, ale również odstawić picie energetyków, co było dla niej codziennością. Gdyby tego było mało, jej praca w pizzerii również nie ułatwiała utrzymania zdrowych nawyków żywieniowych. Po kilku miesiącach Alicja z "Kanapowczyń" przeszła ogromną metamorfozę, a co najważniejsze zdrowy tryb życia kontynuuje nawet po programie. Na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje już prawie 40 tysięcy osób dzieli się swoimi zdrowymi przepisami i chwali relacjami z treningów. Wiele osób jest pod wrażeniem jej determinacji.

TTV/Kanapowycznie

Za nami święta Bożego Narodzenia podczas których w polskich domach nie brakuje kalorycznych potraw m.in. w postaci sałatki warzywnej, pierogów czy bigosu. Choć czasami Alicja odstępuje od diety i pozwala sobie na małe co nieco, to jednak na co dzień dba o to, co je. Podczas świąt nie mogło być inaczej, a tuż po nich uczestniczka show postanowiła pochwalić się swoją formą.

My z Luck'iem sprawdzamy formę po świętach, a jak u Was – napisała Alicja na swoim InstaStories.

Instagram @alicja_kanapowczynie2_ttv

Tuż pod świętach Alicja postanowiła sprawdzić swoją formę i wskoczyła na wagę, która pokazała 63.8 kilogramów. Przypominamy, że gdy uczestniczka show kończyła program ważyła 75 kilogramów. Trzeba przyznać, że 28-latka zrobiła ogromny postęp i wciąż się nie poddaje. Nie zostało nam nic innego, niż tylko jej pogratulować.

Nie jest najgorzej – napisała Alicja.

Nie tylko Alicja nie spoczęła na laurach. Aneta z "Kanapowczyń" również przeszła ogromną metamorfozę po programie i chętnie chwali się odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aż trudno jest od nich oderwać wzrok!

A wy czekacie na kolejne edycja "Kanapowczyń" i "Kanapowców"?

Reklama

Zobacz także: Aż trudno uwierzyć, że to Paula z "Kanapowczyń". Tym razem to nie spadek wagi zwrócił uwagę internautów