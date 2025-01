Antek Królikowski po dłuższym czasie nieobecności w show-biznesie znów pojawił się na medialnym wydarzeniu. Aktor zawitał na wiosenną ramówkę Polsatu, gdzie towarzyszyła mu jego partnerka Izabela. Para pojawiła się na ściance, pozując do zdjęć. Ich wspólne wystąpienie wywołało niemałe poruszenie wśród gości i internautów.

Antoni Królikowski promuje serial „Uroczysko” na ramówce Polsatu

W czwartek, 30 stycznia Antoni Królikowski i jego obecna partnerka przyszli na prezentację wiosennej ramówki Polsatu. Para wywołała spore zamieszanie, ponieważ od dłuższego już czasu nie była zbyt aktywna w mediach. Aktor i jego ukochana skupili się na rodzinnym życiu oraz karierze. Królikowski podczas wydarzenia promował serial „Uroczysko”, w którym występuje m.in. z Katarzyną Ucherską, Kazimierzem Mazurem, Anną Iberszer, Jakubem Dąbrowskim oraz Michałem Milowiczem. Para przyjechała na miejsce taksówką. Do studia weszli, trzymając się za ręce. Izabela tego dnia długą do ziemi suknię z wycięciem na dekolcie oraz ciemną marynarkę. Wygląda na to, że fani nie spodziewali się ich na evencie.

Antoni Królikowski z partnerką Izabelą

Antoni Królikowski i Izabela zniknęli z mediów po narodzinach córki

W październiku ubiegłego roku Antoni Królikowski i Izabela zostali rodzicami. Po tym, jak na świat przyszło pierwsze dziecko pary, świeżo upieczeni rodzice postanowili zrobić sobie przerwę od mediów. Aktor i jego partnerka niemal zupełnie zniknęli. I to nie tylko z show-biznesu. Jakiś czas temu opuścili Warszawę i przenieśli się do Wrocławia. Decyzję podjęli ze względu na bliskość rodziców Izabeli, którzy pomagają w opiece nad córeczką Jadwigą. Królikowski natomiast mógł skupić się na pracy nad serialem „Uroczysko”.

Ostatnio jednak powoli wracają do mediów. Pod koniec ubiegłego roku Antoni Królikowski pojawił się w studiu „Halo tu Polsat”. Aktor opowiedział o tym, jak stara się pogodzić wychowywanie dziecka i pracę na planie. Ekipa kończyła zdjęcia do 3. sezonu produkcji Polsatu. W rozmowie na temat życia prywatnego był jednak dość zdystansowany i nie chciał ujawniać za dużo. Czyżby doświadczenia z przeszłości czegoś go nauczyły?

Antoni Królikowski ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Antoni Królikowski i Izabela stworzyli relację w cieniu skandalu

Początkowo Antoni Królikowski i jego partnerka Izabela nie mieli dobrej prasy. Para nie cieszyła się też wsparciem internautów. Wszystko przez skandal obyczajowy z udziałem aktora. Gwiazdor i jego obecna wybranka poznali się, gdy ten był z Joanną Opozdą. Warto przypomnieć, że artystka formalnie nadal pozostaje jego żoną. Królikowski miał wyprowadzić się od niej, jeszcze zanim na świat przyszedł ich syn Vincent. Okazało się, że jego przyjaźń z mieszkającą po sąsiedzku Izabelą przerodziła się w głębsze uczucie.

Widać, że obecnie para koncentruje się na życiu rodzinnym i cieszy się z narodzin małej Jadwigi. Jednak Królikowski ma jeszcze przed sobą rozwód z Opozdą. Wiele wskazuje na to, że gwiazdy czeka batalia sądowa i nie ma mowy o porozumieniu stron. W grę wchodzą alimenty oraz kontakty z synem.

