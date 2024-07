Łosoś ze szparagami jest znakomitym pomysłem na niedzielny, rodzinny obiad lub na wczesną kolację. Do przygotowania dania potrzebujesz kilku składników i czasu. Sprawdź nasz przepis.

Składniki:

0,5 kg filetów z łososia,

zielone szparagi,

skórki z cytryny,

sól,

pieprz,

olej,

pomidor,

ocet,

szczypior,

2 żółtka,

masło.

Sposób przygotowania łososia

Filet z łososia umyj i osusz, po czym delikatnie natnij tak, by wetrzeć w rybę sól i pieprz. Przełóż doprawiony filet do srebrnej folii, do środka dołóż skórkę z cytryny i w takiej postaci odstaw do lodówki na 60 minut. Po tym czasie wyjmij rybę z folii i smaż na głębokim oleju z każdej strony po 3-4 minuty.

Sposób przygotowania szparagów

Wstaw garnek wody i wsyp szczyptę soli do smaku. Kiedy woda zacznie wrzeć włóż do niej szparagi, tak by główki wystawały ponad wodę. Warzywo gotuj do miękkości. Po wyjęciu z wody odkrój główki i pokrój je na mniejsze kawałki.

Sposób przygotowania pomidorów

Pomidory sparz gorącą wodą, obierz ze skórki i usuń pestki. Następnie pokrój je w drobną kostkę i połącz z pokrojonym szczypiorkiem, solą, pieprzem i winnym octem.

Sposób przygotowania sosu:

Żółtka ubij i dodaj do nich sklarowane masło. Całość wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Sos przypraw solą i pieprzem.

Na talerzu umieść sos, następnie szparagi a na sam wierzch połóż obsmażonego łososia. Na koniec polej danie przygotowanymi pomidorami. Smacznego!