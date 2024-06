Założyciel zespołu "Mr Sebii" został dziadkiem, zaledwie 8 miesięcy po tym, jak ponownie został ojcem. W październiku ubiegłego roku przywitał na świecie córeczkę, a teraz pochwalił się uroczym kadrem z wnukiem.

Sebastian Zys jest liderem zespołu disco polo "Mr Sebii", którzy są znani z takich utworów jak "Skacz wysoko" czy "Ona jest cudowna i wspaniała". Od 15 lat muzyk jest w związku z Agnieszką, która kiedyś była tancerką w jego zespole. Para doczekała się piątki dzieci: Oliwii, Amelii, Amandy, Seweryna i Ajuny, która przyszła na świat w październiku ubiegłego roku. Teraz wokalista poinformował, że został dziadkiem. Jego najstarsza pociecha doczekała się synka.

No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem po 30-stce. Teraz to już nie wiem, czy jestem tak stary, czy tak młody. Nikoś syn mojej osiemnastki Oliwii i Kacpra urodził się wczoraj ważył 4070g i był 57 cm długi

— napisał Sebastian Zys.