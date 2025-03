Julia Wieniawa już od kilku lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Zdobyła ogromną sympatię widzów dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", a później pojawiała się w kolejnych hitowych produkcjach. Julia Wieniawa świetnie radzi sobie również na scenie muzycznej, a w 2023 roku założyła własną markę odzieżową LEMISS. Niestety, w 2022 roku doszło do pożaru w magazynie marki. Teraz Julia Wieniawa zdradziła, co dalej z jej biznesem odzieżowym.

Pożar magazynu firmy Julii Wieniawy

Dwa lata po założeniu firmy odzieżowej doszło do wielkiego dramatu. Wszystkie media informowały o pożarze jednego z budynków na warszawskim Żoliborzu. Pożar gasiło aż dwanaście zastępów straży pożarnej. Służby działające na miejscu w rozmowie z "Faktem" przekazały wówczas, że straty w budynku przy ulicy Rydygiera szacowane są na 200 tysięcy złotych. W związku z pożarem marka Julii Wieniawy poinformowała, że wstrzymuje dostawy.

Kochani, w wyniku pożaru budynku, w którym znajduje się nasz magazyn, jesteśmy zmuszeni chwilowo zawiesić wysyłki. Bardzo przepraszamy za utrudnienia. Mamy nadzieję, że szybko tu wrócimy informowała marka w mediach społecznościowych.

Co z marką odzieżową Julii Wieniawy?

Od pożaru magazynu firmy Julii Wieniawy minęło już sporo czasu, ale gwiazda dopiero teraz ujawniła, czy będzie ją jeszcze prowadzić. Podczas prezentacji ramówki TVN media zapytały ją o jej plany związane z marką LEMISS.

Na razie nie robię tego dalej, bo nie mam czasu. Wiem, że nigdy nie powiedziałam nic na ten temat, bo trochę wierzyłam, że może to wróci, ale pożar naszego magazynu (...) sprawił, że trochę żeśmy odpuściły. Zrozumiałam, że tak naprawdę nie do końca mam na to czas — mam tyle swoich zawodowych przestrzeni, w których powinnam się rozwijać i tam wykorzystywać wszystkie wolne chwile, a nie na markę Julia Wieniawa zdradziła dla ShowNews.

Julia Wieniawa zaznaczyła jednak, że w przeszłości zdecydowała się na założenie własnej marki odzieżowej.

To było bardzo fajne doświadczenie, nie żałuję. Doświadczyłam posiadania swojego biznesu. Uważam, że jest to bardzo trudne i zawsze bardzo szanuję wszystkie osoby, szczególnie młode, które postanawiają zrobić jednak coś samemu dodała.

Wraca serial "Rodzinka.pl"

Julia Wieniawa rozpoczynała swoją karierę w serialu "Rodzinka.pl". Widzowie pokochali produkcję, która opowiadała losy rodziny Boskich. Główne role w hicie TVP grali m.in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Adam Zdrójkowski i Maciej Musiał. Niestety, kilka lat temu okazało się, że serial znika z anteny. Fani nie ukrywali rozczarowania, ale niedawno w mediach pojawiły się informacje, że produkcja będzie kontynuowana. Ostatnio ciężarna Olga Kalicka przekazała radosną nowinę i pokazała wymowny kadr, który zdradzał, że "Rodzinka.pl" wróci jesienią na antenę.