Łosoś gotowany na parze z warzywami to danie łatwe i szybkie w przygotowaniu. Wystarczy jedynie pół godziny by móc się cieszyć jego delikatnym smakiem.

Łosoś z naturalnych łowisk jest bogatym źródłem witamin, zwłaszcza z grupy B, A, E i D. Dodatkowo dostarcza do organizmu jod i potas, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tarczycy i działania układu krążenia. W łososiu obecne są także kwasy tłuszczowe: omega-3 i omega-6, odpowiedzialne za redukcję poziomu cholesterolu we krwi oraz wspomaganie działania serca i mózgu. Wysokie stężenie witamin grupy B w rybie, wzmacnia skórę i włosy.

Łosoś gotowany na parze z warzywami

Łosoś przyrządzony na parze jest bardzo zdrowy i delikatny w smaku. Podawany razem z papryką i brokułami tworzy pożywne danie na każdą porę dnia.

Potrzebujesz:

garnka do gotowania na parze lub parowaru.

Składniki:

dwa kawałki po 250 gramów łososia,

1 por,

pół czerwonej papryki,

pół żółtej papryki,

1 brokuł,

pęczek koperku,

oliwa z oliwek (do smażenia),

sól morska (do smaku),

pieprz (do smaku).

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Wskazówka: Jeśli chcesz by łosoś był delikatniejszy, namocz go w solance. Wystarczy w litrze zimnej wody rozpuścić dwie łyżki soli i włożyć do niej łososia. Powinien się moczyć przez około 20 minut. Potem wystarczy osuszyć go i zacząć gotować na parze.

Sposób przygotowania:

Łososia dokładnie umyj i osusz.

Posyp go solą morską i pieprzem.

Wlej litr wody do pojemnika naczynia do gotowania na parze.

Żółtą i czerwoną paprykę umyj, i pokrój w paseczki.

Brokuł porozdzielaj na kilka mniejszych różyczek.

Białą część pora pokrój w krążki.

Rozgrzej oliwę z oliwek na patelni.

Podsmaż na rozgrzanej patelni warzywa.

Łososia gotuj na parze przez 15 minut.

Warzywa wyłóż na talerz i połóż na nich rybę i koperek. Gotowe.

Smacznego!

