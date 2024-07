Warzywa z grilla mają wyjątkowy smak ponieważ uzyskują aromat dymu jednocześnie zachowując swoją naturalną świeżość, chrupkość i soczystość.

Warzywa najlepsze na grilla

Najlepsze warzywa na grilla to cukinia, bakłażan, czosnek i papryka. Świetnie sprawdzają się również szparagi, kukurydza i pieczarki. Twarde warzywa, takie jak ziemniaki, seler czy marchewka wymagają trochę więcej czasu, ewentualnie wcześniejszego obgotowania lub podpieczenia w piekarniku. Przed położeniem na ruszt pamiętajmy, by zawsze skropić je odrobiną oliwy.

Grillowanie warzyw – dodatki

Przygotowując warzywa do grillowania pamiętajmy o przyprawach (takich jak np. tymianek, rozmaryn, bazylia, pieprz, oregano, papryka, cząber, cynamon, imbir), które nie tylko wzbogacą naturalny smak, ale dodatkowo wyśmienicie nasycą je pysznymi zapachami. Warzywa z grilla można podawać jako dodatek do mięs, ale równie dobrze funkcjonują jako samodzielne dania. Na grillu możemy przyrządzić prawie wszystkie wersje rozmaitych potraw. Doskonale sprawdzają się w tym wydaniu szaszłyki, nadziewane cukinie, papryki czy pieczarki. Warzywa z rusztu świetnie nadają się na sałatkę czy kanapkę. Oliwa, smakowe masła i sosy do dań z grilla to równie ważny element uczty. Można używać sosów majonezowych, śmietanowych, serowych, z suszonych śliwek, musztardy, pomidorów lub papryki (np. pasta harissa), przyrządzonych samodzielnie oraz tych gotowych do kupienia w sklepach.

Kanapki z grillowanymi warzywami – przepis

Czas przygotowania:15 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

2 pełnoziarniste podłużne bułki,

1 czerwona papryka,

2 ząbki czosnku,

1 mała cukinia,

1 kulka sera mozzarella,

2 łyżki oleju,

pół łyżeczki sosu sojowego,

3 łyżki majonezu,

1 łyżeczka musztardy,

świeżo mielony pieprz,

2 ogórki konserwowe.

Przygotowanie:

Do małej miseczki wlej sos sojowy, olej, dodaj majonez i musztardę. Wymieszaj dokładnie, dodaj pieprz i wstaw do lodówki.

Warzywa umyj, oczyść, pokrój w plastry i oprósz solą. Cukinię delikatnie posól i odstaw w miseczce na bok, aby puściła sok.

Czosnek obierz, skrop oliwą, dodaj listek świeżej bazylii, zawiń w folię aluminiową.

Na naoliwionym ruszcie ułóż warzywa i zawinięty w folię czosnek, grilluj je około 3-4 minut. Paprykę i czosnek zostaw na dodatkowe 5-7 minut.

Bułki przekrój na pół przyłóż wewnętrzną stroną do rusztu i opiekaj około 2 minut. Posmaruj upieczonym czosnkiem i sosem majonezowo-musztardowym .

. Warzywa układaj w bułkach przekładając plastrami mozzarelli. Owiń bułki w folię aluminiową i grilluj około 2-3 minut. W tym czasie bułki się podgrzeją a ser smakowicie rozpuści.

Kukurydza z grilla z masłem pomidorowym – przepis

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

pół kostki masła,

4 kolby kukurydzy,

łyżka oleju,

pół łyżeczki sosu sojowego,

pół słoika suszonych pomidorów,

garść listków świeżej bazylii,

sól i pieprz.

Przygotowanie:

Oczyść kukurydzę, posmaruj olejem wymieszanym z sosem sojowym i grilluj na rozgrzanym ruszcie około 20 minut często obracając.

W tym czasie przygotuj smarowidło – zblenduj pomidory z masłem, solą, pieprzem i świeżą bazylią

Kolby kukurydzy połam na kawałki, nabij na wykałaczki i jedz smarując pomidorowym masłem.

Smacznego!

