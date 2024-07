Leczo klasyczne jest potrawą wywodzącą się z kuchni węgierskiej. Znane jest także na Ukrainie, Czechach, Słowacji i w Niemczech.

Na Węgrzech danie przyrządza się z pomidorów, papryki z dodatkiem wędzonej słoniny. W Polsce leczo wygląda inaczej, gdyż główną rolę w daniu spełnia cukinia lub bakłażany.

Składniki:

cebula (3 sztuki),

papryka czerwona (2 sztuki),

papryka żółta (1 sztuka),

papryka zielona (1 sztuka),

puszka pomidorów,

koncentrat pomidorowy (1 łyżka),

czosnek (2 ząbki),

ketchup pikantny,

słodka papryka w proszku (1 łyżka),

sól,

pieprz,

trzy laski kiełbasy,

olej do smażenia.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w drobną kostkę lub piórka (dowolnie), po czym obsmaż ją na gorącym oleju. Wszystkie rodzaje papryki oczyść z nasion i pokrój w cienkie paski. Całość przełóż do głębokiego garnka, dodaj 3/4 szklanki wody i w takiej postaci duś pod przykryciem. Po obsmażeniu cebuli dodaj ją do garnka z papryką, wymieszaj i dalej duś. W tym czasie pokrojoną w drobną kostkę kiełbasę podsmaż na patelni po cebuli, po czym dodaj do naczynia z duszonymi warzywami. Potrawę zostaw pod przykryciem przez około 20 minut na małym ogniu. Następnie dodaj do niej pomidory z puszki i pikantny ketchup. Całość dopraw czosnkiem oraz papryką w proszku i gotuj jeszcze przez około 10 minut. Na sam koniec dopraw solą i pieprzem do smaku.

Smacznego!

