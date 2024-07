Jajecznica na słodko to sycący i odżywczy posiłek. Najlepiej wybierać polskie, sezonowe owoce, np. jabłka, które doskonale komponują się z cynamonem. Jajecznica na słodko to smaczna odmiana tradycyjnej potrawy, podawanej zwykle z solą i warzywami.

Jajecznica na słodko – walory odżywcze

Jajecznica na słodko to wartościowy posiłek, który dostarcza białka, witamin: A, E, D i K, B2, B12 oraz minerałów: wapnia, fosforu, potasu, żelaza, magnezu. Żółtka zawierają luteinę, która jest niezbędna do prawidłowego widzenia. Jabłko to owoc o niskim indeksie glikemicznym, który w połączeniu z cynamonem przyspiesza przemianę materii.

Pyszna jajecznica na słodko - przepis

Wskazówki:

Aby sprawdzić, czy jajka są dostatecznie ubite, odwróć garnek do góry dnem – białka nie powinny zmienić swojego położenia.

Jajecznicę możesz dodatkowo posypać wiórkami kokosowymi.

Składniki:

2 jajka od kur z wolnego wybiegu,

łyżka otrąb owsianych,

150 gramów jogurtu naturalnego,

średnie jabłko,

łyżka miodu,

pół łyżeczki cynamonu,

30 gramów orzechów nerkowca,

pół łyżki oleju rzepakowego.

Czas wykonania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Oddziel białko od żółtek.

2. Żółtka wymieszaj z otrębami, miodem, cynamonem i 5 łyżkami jogurtu naturalnego.

3. Ubij białka na sztywno.

4. Delikatnie połącz masę żółtkową z białkami.

5. Na patelni podgrzej olej rzepakowy.

6. Wylej masę na patelnię.

7. Kiedy jajka się zetną, wymieszaj składniki na patelni.

8. Po około dwóch minutach ściągnij patelnię z gazu.

9. Przełóż jajecznicę na talerz.

10. Zetrzyj jabłko na tarce, posyp cynamonem i dodaj do jajecznicy razem z pozostałym jogurtem naturalnym.

11. Posiekaj drobno nerkowce i posyp nimi jajecznicę.

Smacznego!

