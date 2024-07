Dieta zazwyczaj kojarzy się z wyrzeczeniami, niesmacznymi niskokalorycznymi posiłkami i odmawianiem sobie ulubionych smakołyków. Podjadanie w trakcie diety rujnuje nasze wysiłki, chyba że na przekąskę wybieramy nie frytki czy kebaba, a zdrowe dania z jabłek, np. pieczone jabłko, które zawiera niewiele kalorii, za to dużo witamin i składników mineralnych.

Dania z jabłek można przygotowywać przez cały rok, ponieważ jabłka bardzo dobrze się przechowują. Oprócz tego w supermarketach bez problemu znajdziemy także jabłka importowane. Niezależnie od tego, czy zjemy je świeże, czy gotowane lub też jako pieczone jabłka, smakują wyśmienicie.

Pieczone jabłka – zdrowe kalorie

Jedno pieczone jabłko zawiera oczywiście kalorie, ale jest ich stosunkowo niewiele – około 100. W zależności od tego, jakie zaserwuje się do niego dodatki, będzie miało więcej kalorii – dlatego ostrożnie z dodawaniem masła czy cukru. Można je dodać do pieczonego jabłka, ale ma stanowić jedynie dodatek. Jeśli chcesz jeszcze większego urozmaicenia, dodaj orzechy, mielone migdały, żurawinę, wiórki kokosowe, wiśnie itd. Cukier możesz zastąpić miodem, syropem z agawy lub stewią. Najlepsze odmiany na pieczone jabłka to reneta lub antonówka.

Składniki:

1 kg jabłek,

po 1 łyżeczce cynamonu i cukru waniliowego,

4 łyżeczki cukru pudru,

1/2 szklanki mąki,

3 łyżeczki rodzynek,

1 łyżka miękkiego masła ,

, sok z cytryny,

szczypta soli.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 45 minut

Sposób przygotowania:

Rodzynki namocz w wodzie. Jedno jabłko pokrój w kostkę.

Umytym jabłkom zetnij górę, z której wyrasta ogonek.

Wyjmij gniazdo nasienne.

Polej jabłko sokiem z cytryny.

Do wnętrza włóż rodzynki i pokrojone jabłko. Posyp cukrem waniliowym i cynamonem. Przełóż do naczynia żaroodpornego.

Posyp cukrem waniliowym i cynamonem. Przełóż do naczynia żaroodpornego. Mąkę, miękkie miasto, sól i cukier puder wymieszaj i ugnieć kruche ciasto.

Posyp wierzch jabłka robiąc kruszonkę.

Piekarnik rozgrzej do temperatury 150 stopni Celsjusza i wstaw jabłka.

Piecz 15-20 minut.

Smacznego!

Dietetyczne tosty jabłkowe

Jeśli pieczone jabłka ci się przejadły, wypróbuj tostów jabłkowych. Są mniej pracochłonne niż pieczone jabłko, zawierają też mniej kalorii.

Składniki:

1 kromka pełnoziarnistego chleba (nie musi być tostowy),

1 łyżka masła orzechowego ,

, 1/2 średniego jabłka,

cynamon.

Poziom trudności: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut

Sposób przygotowania:

Jabłka pokrój w plasterki lub zetrzyj na tarce,

Kromkę chleba posmaruj masłem orzechowym,

Połóż plasterki jabłka i posyp je cynamonem,

Włóż do nagrzanego do 170 stopni Celsjusza piekarnika i piecz przez 10 minut.

Smacznego!