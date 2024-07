Chleb graham można zrobić samodzielnie w domu. Wystarczy dobrej jakości mąka, sól, drożdże i woda, aby można było się cieszyć smakiem prawdziwego, zdrowego chleba graham.

Chleb graham może zastępować zwykłe białe pieczywo w codziennej diecie. Jest często wybierany przez osoby odchudzające się, ponieważ ma wiele cennych witamin i minerałów.

Właściwości chleba graham

Chleb graham wytwarzany jest z grubo mielonej mąki pszennej wysokiej jakości. O jakości mąki można się dowiedzieć, sprawdzając jej typ na opakowaniu – im więcej składników mineralnych, tym lepiej. Zawartość składników mineralnych w mące określa liczba, nazywana „zawartością popiołu”. Im wyższy typ mąki, im więcej zawiera ona substancji mineralnych, tym jest ciemniejsza. Mąka mająca typ 450 doskonale nada się do tortów (nie bez powodu nazywana jest tortową), choć posiada małą ilość składników odżywczych i minerałów bo jedyne 450 g na 100 kg mąki. Natomiast mąka o typie 1850 jest odpowiednia do wypieku chleba graham – zawiera 1850 g składników odżywczych na 100 kg. Najwięcej składników odżywczych, bo aż 2000 g, zawiera mąka razowa.

Czy chleb graham tuczy?

Wiele osób dbających o sylwetkę nie jada chleba, ponieważ obawia się przytycia. Chleb graham jest pieczywem lekkim, ma delikatny smak, a dodatkowo nie obciąża żołądka tak jak chleb żytni.

Przepis na chleb graham

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej,

2 szklanki mąki z pełnego przemiału,

2 łyżki soli,

2 szklanki ciepłej wody,

4 dkg drożdży.

Dla urozmaicenia można do mieszanki chlebowej dodać ziarna – mogą to być ziarna słonecznika, sezamu albo lnu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki należy wymieszać i odstawić pod przykryciem na 1,5 godziny w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (dobrym sposobem będzie postawienie ciasta blisko grzejnika). Gdy minie ten czas, należy wyrobić ciasto i przełożyć do formy uprzednio nasmarowanej olejem. Piec godzinę i 10 minut w temperaturze 180 stopni. Następnie chleb wyjąć z foremki i zostawić do ostudzenia. Świeżo upieczony chleb graham najlepiej smakuje z masłem.

Smacznego!