Kuchnię należy aranżować tak, żeby każdy jej kąt był zagospodarowany w sposób praktyczny. Szczególnego znaczenia nabiera to w niedużych pomieszczeniach. Kosze cargo, narożne i wysuwane szafki, szuflady, także w cokołach i z hamulcami (zabezpieczającymi przed przytrzaśnięciem palców), ułatwiają organizację pracy w kuchni.

Dzięki rozsądnemu wykorzystaniu przestrzeni, zastosowaniu wysuwanych szafek i wielu szuflad, gotowanie stanie się dużo przyjemniejsze, a przy tym bardziej bezpieczne.

Kosze cargo w kuchni

Kosze cargo to najczęściej metalowe półki, które mocuje się wewnątrz szafki kuchennej lub przytwierdza do wewnętrznej strony jej drzwi. Mają one kółka, dzięki którym łatwo jest je wysuwać i wsuwać. Kosze cargo pozwalają maksymalnie wykorzystać pojemność kuchennych szafek. Przedmioty, które zostaną na nich umieszczone, nie giną wśród wielu innych odłożonych na samo dno szafki, ponieważ w każdej chwili łatwo jest po nie sięgnąć, wysuwając cargo z całą zawartością.

Praktyczne szafki kuchenne

Jednym z najtrudniejszych do zagospodarowania miejsc w kuchni są narożniki. Żeby nie marnować cennej przestrzeni w kątach, warto tak zaplanować zabudowę kuchni, aby w jej kątach znalazła się narożna szafka. W wąskich przestrzeniach między meblami kuchennymi można natomiast umieścić szafki wysuwane, zabudowane od frontu, posiadające w środku półki i przegrody. Takie szafki są idealne do przechowywania suchych potraw (kasz, cukru, mąki itp.), przypraw lub drobnych przyrządów kuchennych, np. tarki, kawiarki, przykrywek do garnków.

Szuflady w kuchni

Szuflady pozwalają pomieścić sztućce, mniejsze naczynia, pojemniki na jedzenie i inne drobne przedmioty kuchenne. Im więcej szuflad, tym łatwiej zachować w kuchni porządek. W praktyczny sposób można wykorzystać nawet na ogół pustą przestrzeń w cokołach szafek kuchennych. Jest to idealne miejsce na płaską szufladę, w której zmieści się stolnica, blacha do ciasta oraz inne duże, płaskie przedmioty. Praktycznym udogodnieniem w konstrukcji szuflad są prowadnice z hamulcami, dzięki którym szuflada zamyka się płynnie, cicho i bezpiecznie. Hamulce w szafkach zabezpieczają też przed przytrzaśnięciem palców.