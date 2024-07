Prozopagnozja to niezdolność rozpoznawania twarzy osób znanych, przynajmniej raz widzianych a nawet samego siebie. Może wiązać się też z nierozpoznawaniem stanów emocjonalnych innych ludzi.

Reklama

Zaburzenie to jest jednym z rodzajów agnozji – czyli upośledzenia rozpoznawania znanych elementów otoczenia. Prozopagnozja nazywana jest też agnozją twarzy lub ślepotą twarzy.

Przyczyny i objawy prozopagnozji

Czynniki wywołujące prozopagnozję nie zostały jeszcze dogłębnie poznane. Wiadomo, że wpływ na rozwój choroby ma przede wszystkim wrzecionowaty obszar twarzowy znajdujący się w korze wzrokowej. Odpowiada ona za porównywanie obrazu, na który patrzymy z tym, co mamy w pamięci. Obszary te odpowiadają również za rozpoznawanie kształtów, kolorów oraz miejsc. Dlatego często osoby z prozopagnozją mają też problem z odróżnieniem konkretnych przedmiotów, np. jabłka od gruszki. Prozopagnozja jest dziedziczna, może być nabyta lub wrodzona. Nabyta wskutek urazów mózgu, np. po wypadku lub udarze oraz w wyniku procesów niszczenia tkanek mózgu wskutek starzenia się. Jednak częściej spotykana jest prozopagnozja wrodzona. Osoby cierpiące na tę dolegliwość oprócz tego, że mają problem z rozpoznawaniem twarzy, potrafią również zgubić się w dobrze znanym terenie. Nagle stracić orientację w znajomym miejscu. Jest to tzw. agnozja topograficzna. Jednak rzadko dochodzi do nagromadzenia wszystkich powyższych objawów. Najczęściej spotykaną odmianą prozopagnozji jest wyłącznie ślepota twarzy.

Jak radzą sobie na co dzień osoby z prozopagnozją? Leczenie prozopagnozji

Człowiek cierpiący na prozopagnozję mimo że nie rozpoznaje twarzy poznaje ludzi na podstawie wiedzy, jaką dysponuje na ich temat. Osoby z prozopagnozją skupiają się na szczegółach zapamiętując je. Ponieważ układ wszystkich twarzy jest dla nich jednakowy zapamiętują jedną charakterystyczną cechę (np. pieprzyk, kolorowa oprawka okularów czy specyficzny rodzaj mówienia). Jeżeli nie pamiętasz twarzy nowo poznanej osoby, lub też nie potrafisz przypomnieć sobie jak wygląda człowiek, którego znasz od lat, może to być objaw lekkiej formy tej choroby. Nie ma leku na prozopagnozję. Osoby z prozopagnozją muszą radzić sobie z tą dolegliwością na co dzień. Na przykład przez to, że nie rozpoznają twarzy, często nie witają się ludźmi, z którymi pracują w jednym budynku od kilku lat przez co bywają uznawane za aroganckie. Są dwa wyjścia z tej sytuacji – albo nie kłaniać się nikomu i dumnie nosić etykietkę osoby źle wychowanej, albo mówić dzień dobry każdej napotkanej osobie narażając się na kpinę.

Zobacz także