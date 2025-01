Już niedługo na antenie TVN pojawi się nowy program "Mistrzowskie pojedynki", w którym zobaczymy takich sportowców jak Radosław Majdan, Adam Kszczot, czy Jakub Rzeźniczak. 38-letni piłkarz, który od dłuższego czasu nie stronił od kontrowersji cieszy się, że widzowie będą mogli go zobaczyć takim, jaki jest naprawdę.

Jakub Rzeźniczak ma dość kontrowersyjną przeszłość, a to za sprawą głośnych rozstań z Edytą Zając czy Magdaleną Stępień. Wszystkie media rozpisywały się o jego sercowych rozterkach i nie tylko, a on sam został postawiony w nieciekawym świetle. Obecnie piłkarz skupia się na budowaniu rodziny z żoną Pauliną i córeczką Antoniną. Małżonkowie chętnie dzielą się rodzinnym kadrami w mediach społecznościowych, na których pokazują, że są spokojną i kochającą się rodziną. Ostatnio Rzeźniczakowie podzieli się cudowną nowiną, a teraz Jakub nie kryje swojego szczęścia, że mógł pojawić się w reality-show "Mistrzowskie pojedynki". W rozmowie z dziennikarką Party.pl piłkarz opowiedział o udziale w formacie:

Też troszeczkę się cieszyłem, że trafiłem do tego programu, bo wiedziałem, ze ludzie będą mogli obserwować, jaki jestem naprawdę, bo te kamery towarzyszyły nam cały czas i ja nie miałem żadnych obaw. Czasami się mówi, że uczestnicy programu mają obawy przed tym, jak dany program zostanie zmontowany, no to ja wróciłem z tego programu po prostu bardzo szczęśliwy, bo wiem, jaki jestem i jak się zachowuję, co robię, czy to w życiu, czy jak się zachowałem tam, a zachowywałem się tak, jak się zawsze zachowuje więc z tego powodu się cieszyłem, że w tym programie się znalazłem i to, że ludzie będą mogli zobaczyć moją osobę na co dzień, jak się zachowuje Jakub Rzeźniczak

– powiedział piłkarz.