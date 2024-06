W lutym Małgorzata Tomaszewska doczekała się drugiej pociechy, jednak po raz pierwszy córeczki. Od samego początku towarzyszyła jej ogromna radość, ale po porodzie nieco zmniejszyła się jej aktywność w mediach społecznościowych. Prezenterka starała się również póki co nie ujawniać w pełni wizerunku dziewczynki, a przynajmniej tak było do teraz!

Małgorzata Tomaszewska już nie ukrywa twarzy córeczki

Od kilku dobrych lat Małgorzata Tomaszewska jest uznawana za jedną z popularniejszych polskich dziennikarek. Do niedawna była gwiazdą TVP, ale niestety, podobnie jak jej koledzy i koleżanki po fachu... została zwolniona. Póki co jednak nie ma za wiele czasu, by rozmyślać nad tym temat, ponieważ obecnie pochłania ją przede wszystkim opieka nad dziećmi.

W lutym tego roku prezenterka została mamą po raz drugi, a na świat przyszła długo wyczekiwana córeczka - Laura. Chociaż dumna mama szybko pochwaliła się zdjęciem z maleństwem w sieci, nie ujawniała jej wizerunku. Od tamtej pory Małgorzata podzieliła się już wieloma kadrami z córeczką, jednak wciąż nie zobaczyliśmy jej buzi w pełnej krasie.

Co ciekawe, zupełnie inaczej 35-latka podchodzi do starszego syna Enzo, którego wizerunku wcale nie ukrywa. W końcu i temacie kilkumiesięcznej Laury się przekonała! Przy okazji lokowania wózka dla dziewczynki Tomaszewska momentami uchwyciła leżącą w nim córeczkę. Mogliśmy dzięki temu zobaczyć jej buzię, ale i rzucające się od razu w oczy gęste i ciemne włoski.

Małgorzata Tomaszewska przebywa obecnie z dziećmi na wakacjach, skąd drobnymi urywkami dzieli się w sieci. Pobyt w ciepłym miejscu z pewnością pomoże jej nieco wypocząć, ponieważ ostatnie miesiące nie były dla niej łatwe. Po porodzie musiała bowiem samodzielnie zająć się dwójką pociech, a to dlatego, że jej synek przestał na pewien czas chodzić do przedszkola.

Myślicie, że teraz prezenterka będzie chętniej pokazywać twarz córeczki?

