Kurza ślepota, czyli inaczej ślepota zmierzchowa, jest wadą wzroku, polegającą na nieprawidłowym widzeniu przy słabym oświetleniu. Innymi słowy – wynika z problemów adaptacji oka do ciemności. Jest szczególnie niebezpieczna dla kierowców, zwłaszcza kierujących do późnych godzin wieczornych – o zmierzchu i po nim.

Reklama

Przyczyny kurzej ślepoty

Kurzą ślepotę może wywołać:

uszkodzenie nerwów wzroku,

schorzenia siatkówki,

niedobór witaminy A.

Często towarzyszy zaćmie i jaskrze lub jest objawem poważniejszych chorób genetycznych. Rolę czynników genetycznych sugeruje także fakt, że na ślepotę zmierzchową cierpią częściej kobiety niż mężczyźni.

Objawy kurzej ślepoty

Podstawowym objawem kurzej ślepoty są problemy z wyraźnym widzeniem po przejściu z dobrze oświetlonego do ciemnego pomieszczenia. Czasami jest mylona z krótkowzrocznością, ponieważ może dawać dość zróżnicowane objawy. Jeśli wchodząc na przykład do sali kinowej albo do innego ciemnego miejsca, przez dłużej niż 5 minut nie możesz się przyzwyczaić do natężenia światła, zgłoś się do okulisty, który zleci oftalmoskopię, czyli badanie dna oka. Pamiętaj, że do okulisty potrzebujesz skierowania od lekarza rodzinnego.

Leczenie kurzej ślepoty

Niestety kurza ślepota jest schorzeniem nieodwracalnym i co więcej – postępuje. Próby zahamowania jej rozwoju zazwyczaj polegają na przyjmowaniu witaminy A+E. Oprócz przyjmowania suplementów zalecana jest dieta bogata w surowe warzywa, będące źródłem witamin.

Zobacz także

Kierowca z kurzą ślepotą

Najbezpieczniejsza jest oczywiście jazda wyłącznie w ciągu dnia, jednak są czasem sytuacje, w których nie można pozwolić sobie na luksus wyboru terminu. Dotyczy to przede wszystkim kierowców zawodowych, którzy powinni zaopatrzyć się w okulary ze specjalnymi szkłami, które poprawią widzenie w nocy, a poza tym pamiętać o tym, by mieć jak najlepszą widoczność, tzn. dbać o czyste reflektory, czyste szyby auta itd. Gdy pogoda jest szczególnie niesprzyjająca lepiej nie ryzykować i na czas deszczu czy mgły zatrzymać się na poboczu, stacji benzynowej lub po prostu nie siadać za kółko, gdy nie jest to niezbędne.