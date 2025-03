Justyna Steczkowska jest obecnie w ferworze przygotowań do Eurowizji 2025. Czy tym samym artystka zrezygnowała z pełnienia roli jurorki w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Wiemy! Justyna Steczkowska zdradziła nam, czy pojawi się w kolejnej edycji show Polsatu.

W życiu Justyny Steczkowskiej ostatnio sporo się dzieje, a wszyscy fani mocno trzymają kciuki za jej występ na Eurowizji. To właśnie ona będzie reprezentować nasz kraj w tegorocznym konkursie muzycznym. Artystka już od kilku tygodni przygotowuje się do występu. Wiadomo już, jak będzie wyglądać show Justyny Steczkowskiej na Eurowizji i jak się okazuje, szykuje się sporo zmian. Ale czy ze względu na udział w Eurowizji Justyna Steczkowska nie pojawi się w kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Artystka zadebiutowała w roli jurorki w 21. edycji programu Polsatu. Czy w 22. sezonie Justyna Steczkowska również się pojawi? Gwiazda w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, że ponownie będzie oceniać uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Świetnie się zaprzyjaźniliśmy z komisją, więc przyjęłam drugie zaproszenie. Oczywiście nie mogłam wiedzieć, że wygram Eurowizję, więc w jednym odcinku mnie nie będzie, bo będę w Bazylei, ale we wszystkich innych tak poprzestawiałam swoje terminy, wszystko zrobiliśmy, a oni też zrobili wszystko co w ich mocny żeby połączyć to wszystko i pójść mi na rękę, że spotkamy się w programie.

- zdradziła Justyna.