Natalia Kukulska to uwielbiana polska piosenkarka i autorka tekstów. Urodziła się 3 marca 1976 roku w Warszawie. Jest córką Anny Jantar, legendarnej polskiej piosenkarki, oraz Jarosława Kukulskiego, znanego kompozytora.

Natalia Kukulska raczej uchodzi za osobę, która nie wywołuje dramatów i twardo stąpa po ziemi. Tym razem jednak prawdopodobnie emocje i stres wzięły górę. 26 listopada po koncercie promującym swoją najnowszą płytę "Dobrostan" piosenkarka postanowiła porozmawiać z przyjaciółmi, którzy przybyli na jej koncert. Jedna z osób poczęstowała Kukulską papierosem, a ta nie odmówiła. Wszystko działo się w miejscu, gdzie wisiał widoczny zakaz palenia. Kłęby dymu otulały twarz Natalii, ale to jednak nie to wywołało największe oburzenie w sieci. Gwiazda wieczoru po wypaleniu papierosa rzuciła go na ziemię i zdeptała.

Dosłownie kilka lat temu Natalia Kukulska podczas jednego z wywiadów wymownie powiedziała, co sądzi na temat papierosów.