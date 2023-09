Niestety, Igrzyska Olimpijskie w Tokio już zakończyły się dla naszych siatkarzy. Nadzieje na medal olimpijski zabrali nam Francuzi, którzy pokonali nas w ćwierćfinale 3:2. Wygląda na to, że porażka naszych siatkarzy ucieszyła w szczególności rosyjskiego siatkarza Aleksieja Spiridonowa. Sportowiec już nie raz kpił z naszych reprezentantów i zamieszczał oburzające wpisy. Niestety, nie inaczej stało się i tym razem. Jego skandaliczne posty na Instagramie uderzające w polskich siatkarzy, a w szczególności w Bartosza Kurka, przyprawiają o dreszcze. Zobacz także: Żona Bartosza Kurka zaatakowana w sieci! Pokazała okropne komentarze kibiców Tokio 2020. Rosyjski siatkarz obraża polską reprezentację po przegranym ćwierćfinale Medal Igrzysk Olimpijskich od lat jest marzeniem polskich siatkarzy. Niestety, klątwa olimpijskiego ćwierćfinału dalej trwa - Ateny, Pekin, Londyn, Rio de Janeiro, a teraz jeszcze Tokio - po raz kolejny odpadliśmy właśnie na etapie ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich. Choć to Polacy byli stawiani jako faworyci nawet do olimpijskiego złota, to jednak w ćwierćfinałowym boju, musieli uznać wyższość Francuzów. Naszym siatkarzom bardzo trudno jest się pogodzić z tą porażką. Po przegranym meczu były łzy, rozpacz i cisza . Zdjęcia naszych zapłakanych reprezentantów obiegły media - te fotografie doskonale odzwierciedlają to, jak bardzo tym chłopakom zależało na awansie do półfinału. Tysiące kibiców wysłało mnóstwo ciepłych słów naszym sportowcom, ale niestety, rosyjski siatkarz Aleksiej Spiridonow, którego oczywiście ucieszyła porażka Polaków, pokusił się na oburzające komentarze na swoim Instagramie. Spirydonow wyraził swoją radość z tego, że Polska uległa Francji i podziękował po...