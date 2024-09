30 lat temu podbili serca Polaków. Jak wyglądają dziś Ridge i Brooke z „Mody na sukces”?

Wam pewnie też trudno uwierzyć w to, że „Moda na sukces” pojawiła się w Polsce dokładnie 30 lat temu. Tak jak w to, że serialowi Ridge i Brooke mają już po 72 i 63 lata. Jak wyglądają i co dzisiaj robią?