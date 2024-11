Stephanie Collie, ceniona kostiumografka znana z pracy nad serialem „Peaky Blinders”, zmarła 26 października 2024 roku w wieku 60 lat po półrocznej walce z rakiem. Jej mąż, pochodzący z Polski operator filmowy Hubert Taczanowski, zmarł kilka miesięcy wcześniej, 4 czerwca 2024 roku, w wieku 63 lat. Świat filmu żegna artystkę, która przyczyniła się do sukcesu jednej z najbardziej stylowych produkcji BBC o gangsterskiej rodzinie Shelbych.

Nie żyje Stephanie Collie, kostiumografka „Peaky Blinders”

Collie urodziła się w Cheshire w Anglii i studiowała w Cheltenham Arts College oraz London College of Fashion. Karierę rozpoczęła w BBC, a następnie współpracowała z reżyserem Kennethem Branaghem w Renaissance Theatre Company. Jej talent ujawnił się na szeroką skalę dzięki pracy nad filmem „Lock, Stock and Two Smoking Barrels” Guya Ritchiego. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana nagrodą Royal Television Society dla najlepszego projektanta kostiumów.

W serialu „Peaky Blinders” jej projekty odzwierciedlały autentyczny wizerunek gangów z Birmingham z lat 20. XX wieku. Słynne płaskie czapki i tweedowe kamizelki, które zyskały popularność dzięki serialowi, stały się nie tylko elementem kostiumów, ale i trendem w modzie męskiej.

Oficjalne konto serialu na Instagramie uczciło pamięć projektantki, podkreślając jej rolę w ukształtowaniu wizerunku pierwszej serii i inspirujący wpływ na fanów na całym świecie. Kondolencje za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał odtwórca głównej roli „Peaky Blinders”, Cillian Murphy.

Była niesamowitym talentem. Jej wizja Peaky Blinders stała się ikoną na całym świecie. Wszyscy będziemy za nią tęsknić. Spoczywaj w pokoju – napisał aktor, serialowy Tom Shelby.

Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds również wyrazili swoje ubolewanie nad stratą Collie, podkreślając jej znaczenie dla ich pracy aktorskiej oraz jej wyjątkową osobowość.

Stephanie była paliwem dla moich postaci. Zabawna i współpracująca, jej pomoc była częścią procesu. Będę za nią tęsknił – przekazał Samuel L. Jackson, gwiazdor „Pulp Fiction”.

Jestem niezwykle zasmucony śmiercią Stephanie Collie. Była znakomitą i utalentowaną projektantką — ale świat stracił również dwa cenne zasoby naturalne: jej błyskotliwy dowcip i ostry humor obserwacyjny – poinformował w oświadczeniu Ryan Reynolds.

Stephanie Collie pozostawiła po sobie niezapomniany wkład w kreowanie wizerunku jednej z najbardziej rozpoznawalnych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. W 2006 roku wyszła polsko-brytyjskiego operatora filmowego, który ukończył Łódzką Szkołę Filmową. Odeszła w tym samym hospicjum, w którym pół roku wcześniej zmarł jej ukochany.

